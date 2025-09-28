「我是國民黨最需要的黨主席」　郝龍斌2028戰略：固北穩中援南

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日改選，候選人之一、前台北市長郝龍斌今（28日）日下午抵達屏東市，先是到勝利新城參加見面會，接著到屏東縣議會、出席屏縣黨員團結座談會，都受到熱烈歡迎。郝龍斌表示，自己是是國民黨此刻最需要的黨主席，「固北穩中援南」是他讓國民黨重返執政的重要戰略，必須拿出所有力量，翻轉南台灣的綠色執政，2028的勝選方程式就是黨內團結、在野合作。這個過程，公平、互信很重要。

郝龍斌說，今天南下屏東，一連在勝利新城以及屏東縣議會舉辦兩場黨員見面會，並會夜宿高雄，明天持續在高雄與黨員座談。謝謝好兄弟屏東縣議會議長周典論的奔走，超過600位黨員先進到場支持，還有藍委蘇清泉、盧縣一、市長周佳琪、國民黨17位屏東縣議員全部到齊，以及任峻賢市民代表、空翔里祝毅成里長、崇蘭里賴榮彬里長、屏東縣黨部副主委朱永元將軍。

郝龍斌提到，自己從小被父親教導要愛中華民國，從政不是為了個人權力或鬥爭政敵，是要替人民與國家做事。在台北市長任內的領導力、公信力、執行力都被肯定，此時的國民不需要一位想當英雄的黨主席，而是可以「穩大局」，可以團結所有戰將，讓團隊發揮戰力、每位戰將成為英雄的黨主席，「我就是這樣一位無私的黨主席。」

郝龍斌指出，2020、2024兩次總統大選，都是因為黨內不團結，讓一盤好棋下到輸，賴清德用司法抄家滅族對付國民黨與民眾黨，國民黨各地黨部被抄家、黨工被收押，柯文哲主席還被羈押了一年。60%的民意輸給40%，不只本黨支持者心痛，民眾黨支持者也很懊惱。2028的勝選方程式就是黨內團結、在野合作。這個過程，公平、互信很重要，龍斌從政多年，大家都相信我是講道理、公平、能協調的人，因此，「我決定參選的最關鍵因素就是前兩屆大選都因為不團結而敗選，我來，可以打破這個宿命，讓2028重返執政。」

郝龍斌懇託，拜託所有黨員先進，10月18號黨主席投票，一定要投給4號郝龍斌，心想事成、國民黨勢如破竹。

