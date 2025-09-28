　
社會 社會焦點 保障人權

把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心寒

記者劉邠如／花蓮報導

 
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，當時宛如「內陸海嘯」的景象震驚全台。由於堰塞湖危機尚未解除，相關單位密切關注水情。但今（28）日近午佛祖街附近傳潰堤消息，經濟部水利署第九河川分署出面說明是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變研判不會造成危險。下午5時許再度傳出防空警報，縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放海嘯警報，事後傳出要懲處員警，也讓基層直呼心寒「老是基層再背鍋」。

上午潰堤訊息在光復鄉內廣傳時，《ETtoday》記者當時就在佛祖街，親眼見到許多居民在現場人員指揮下，立即奔往馬太鞍橋避難。雖然最後證明是烏龍一場，但大家並沒有怨言，反而有人認為這是一場「實境演練」，直言當時跟著跑就對了：「如果真有大水襲來，等到確認才跑就太遲了。」事發當下，光復鄉其他低窪處的居民與志工，也同樣展現高度警覺，迅速往高處避難。

不過根據了解，其實這是工程單位嘗試引流，卻未事先告知，待民眾看到水勢湍急，心慌互相轉傳群組通知，引發恐慌。

而到了下午5時許，光復鄉災區，再傳警報大響，現場警方大喊撤離，民眾大喊水要來了，先躲到民宅二樓。

但事後縣警局發出聲明表示，這是烏龍訊息，是因該局留守在中央應變中心協調所員警，在會議中因中央協調所指揮官指示，水保署發現洪水，達到「紅色警戒」，因而馬上通報本局由鳳林分局、長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，立即協助民眾撤離、疏散。但縣警局認為，在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，造成民眾恐慌，鳳林分局會因此進行內部懲處。

但消息一出，倒楣的總是基層警消，讓他們也無奈不已，因近日來有不少消息由上而來，大家也是聽到消息，擔憂民眾安全，才會進行廣播或者通報，基層無奈說：「會發出通報，都是因為接到訊息，研判可能民眾有危險，才提醒大家避難。大家的心態又不是故意在玩『狼來了』！」若真指揮中心有明確指令，又何來消息紊亂，若要追究應該還是要調查前因後果，並符合比例，而不是「打小孩給長官看」，傷透基層人員的心。
 

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

馬太鞍溪堰塞湖洪水襲擊光復鄉，造成部分地區死傷，靠近溪邊的大馬村因地勢較高，因村長王梓安認真執行撤離措施，村內居民全數平安。光復鄉長林清水表示，未來將針對保全戶逐戶調查，確保家中長者與弱勢族群都能及時接到通知並順利撤離，避免再次發生不幸事件。

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

安置在收容所突失蹤！老翁失聯4天找到了

安置在收容所突失蹤！老翁失聯4天找到了

