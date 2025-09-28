　
花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

▲▼花蓮災區出現行走的天使。（圖／Threads網友ann.yannlee授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲花蓮災區出現行走的天使。（圖／Threads網友ann.yannlee授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災發生至今已第6天，大量志工湧入災區協助復原、重建的工作。一名女子分享，28日協助救災的過程中，突然聽見水溢出的消息，志工們開始迅速移動，而身為護理師的妹妹，確認情況解除以後，便四處詢問是否有人需要幫忙，讓她不禁感動直言「行走的天使」。

這名女子在Threads上分享，28日協助救災的過程中，突然聽見水溢出的消息，導致志工們都十分慌張，開始向安全的地方移動。抵達安全地點以後，身為護理師的妹妹立即開口詢問，是否有人不小心受傷，並且表明護理師的身分，主動給予幫助，「一路跟在她後面，像是看到行走的天使」。

▲▼花蓮災區出現行走的天使。（圖／Threads網友ann.yannlee授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲花蓮災區出現行走的天使。（圖／Threads網友ann.yannlee授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫面當中可以看見，女子的妹妹背著背包、戴著帽子，背後還掛了一張「我是護理師，受傷請找我」的告示牌，並持續協助受傷的民眾，令人看了十分感動。女子對此直言，雖然妹妹沒有要求幫忙紀錄，但「我這個什麼都愛拍的，是泛著淚幫她紀錄。我妹怎麼那麼棒啦，有妳真好」，也希望無論是居民還是志工，大家都能注意安全。

感人的一幕曝光後，許多網友對此大讚，「護理師走到哪都是光芒萬丈，感謝你們的到現場援助」、「有在車站看到這位天使！超級感人的」、「你妹妹在包紮的那個moment真的很帥」、「感動！最美護理師」、「謝謝你們，補師超人，大家加油」、「真的很棒！台灣最美的風景是人。」

 
