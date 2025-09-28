日政府上修「南海海槽」地震機率！　30年內規模8以上達90％

記者張方瑀／綜合報導

日本政府地震調查委員會27日公布最新評估，將南海海槽巨大地震（預估規模8以上）在未來30年內的發生機率，從原本的約80％調整為「約60％到90％以上」。同時，若僅依地震平均發生間隔計算，數值為20％到50％，不過專家強調，無論哪一種算法，都顯示大規模地震的迫近性極高。

綜合日媒報導，地震調查委員會今年1月時，曾將南海海槽地震的發生機率定為約80％。這項數據的依據，來自高知縣室津港自江戶時代到昭和時期的地震隆起紀錄。

▲日本政府將南海海槽30年內8強震機率上修至90％以上。（圖／取自日本地震本部）



不過，隨著新研究指出紀錄本身存在誤差與不確定性，委員會重新檢視資料，並採用新計算方式後，才調整為「約60％到90％以上」的更廣泛範圍。

委員會平田直委員長解釋，「我們在全面檢討後，即便納入最新知見，南海海槽巨大地震的發生可能性依然非常高，這個結論並沒有改變。」

同時，若不考慮隆起紀錄、僅依照其他海溝型地震的平均發生間隔推算，結果則為20％到50％。儘管看似比先前數字低，但學界指出，這樣的數值在地震學上仍屬「非常高」的等級。

▲日本能登2024年1月1日發生規模7.6地震，輪島市災情最為慘重。（圖／路透）



平田直也提醒，像靜岡縣等地區正好位於震源與可能引發海嘯的區域，一旦地震發生影響將極為嚴重。他強調，雖然難以避免地震本身，但若事先做好防災規劃，確實能有效減少傷亡。

東京大學教授關谷直也則直言，以不同方式呈現「兩種機率」，對一般民眾而言容易混淆，呼籲政府在資訊發布時，應該同時給予清楚的防災指引，避免讓民眾誤判風險。

目前地震調查委員會強調，防災對策必須持續推進，並在對外說明時，以約60％到90％以上作為主要數值，提醒民眾地震發生的切迫性已經非常高。