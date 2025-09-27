櫻花妹爛醉「消防員假好心」送她回家！　秒變色狼性侵6小時

▲日本一名消防員性侵女大生，被判6年。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣北九州市消防局36歲消防員田中貴志假裝好意要送在酒吧喝醉的21歲女大學生回家，實則是趁對方無法抵抗之際，在被害人家中性侵女大生。福岡地方法院小倉支部24日作出重判，判田中6年有期徒刑。

根據《每日放送》報導，當時就讀大學的21歲被害女學生獨自居住在北九州市內的公寓，2023年10月22日午夜時分，她前往住家附近經常光顧的酒吧，與同齡女性友人、同校男同學及其他熟識客人一同飲酒，田中貴志與其友人也在現場。

女學生在飲酒過程中嚴重醉倒，甚至倒在店內沙發上不省人事。當天凌晨5時多，眾人決定離店時，36歲被告田中貴志主動背起爛醉的女學生，與其他5人一同步行前往她的住處。抵達公寓後，田中貴志與一名男常客協助女學生進入家中，但該名男常客數分鐘後便獨自離開，田中貴志卻獨自留在現場，隨後性侵被害人。

根據判決書認定，田中貴志利用女學生因酒醉無法表達拒絕意願的狀態，自案發當日上午8時至11時30分期間，強迫她脫光衣物並對其進行多項性侵害行為，隨後獨自離開。

更令人髮指的是，田中貴志的突然變臉行為讓原本毫無防備、以為獲得善意協助的女學生陷入極度驚嚇與恐懼中。

法官在宣判時嚴厲譴責田中貴志的行為稱，「被告與被害人在酒吧偶然相遇後，原本扮演照顧者角色，將爛醉的被害人送回家中並予以照料，但卻突然變臉，在被害人家中無人可求助的情況下強行與其發生性關係。」

檢方認為被告行為惡劣，向法官求刑7年，被告辯護律師卻主張無罪。法官強調，被害人所承受的恐懼感和絕望感難以估算，因此判處其6年徒刑。

值得注意的是，田中貴志與被害女學生此前在該酒吧就曾有過一次偶遇，但彼此並不熟識。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。