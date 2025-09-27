「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友

▲花蓮光復站「天使弟弟」暖發麵包。（圖／網友zhen_5.4授權提供，請勿隨意翻拍。經家長同意使用）



記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉災後需要協助重建，吸引全台各路志工來到台鐵光復車站，眾多被網友稱為「鏟子超人」的民眾紛紛前來幫忙清理與復原。網友直擊一名年幼男童也跟著家人加入行動，分送熱騰騰的雞蛋糕與熟食，手上拿著麵包一一地向在場民眾問「你要麵包嗎？」溫馨畫面也感動9萬多人按讚。

原PO發文回憶，當時自己在光復車站候車，弟弟忽然出現在眼前遞麵包，她禮貌回應「不用，謝謝，給有需要的人就好」。旁邊一位叔叔跟她說：「幫幫他嘛，他在重災區發了一整天，現在還來站前送。」那位叔叔又對弟弟說：「謝謝你，但請把給麵包的機會留給有需要的人。」

原來，在眾多成人志願者當中，一位身著短褲、球鞋，年約小學年紀的弟弟，手拿著剛出爐的麵包逐一走向人群，輕聲詢問，「妳要麵包嗎？」這一幕被原PO捕捉下來並分享到網路平台，立刻引發熱烈迴響。

原PO認為，弟弟可能分不清誰正需要幫助，只是憑著單純的心「看誰就問誰」。「根本是天使」她在文中寫道，「謝謝弟弟，辛苦了」。不少網友在留言中稱讚這名小小志工的勇氣、單純與善良。

小弟弟的爸爸媽媽也在留言區現身回應，父親透露他們從台東來到花蓮，連續2天在災區發放熟食，由於很多趕車的人不會進入車站內領取，他觀察後讓孩子拿著麵包去詢問他人，弟弟回來時還開心說，「耶，我發出去一包了。」母親則說，孩子年紀小，只能一個一個詢問，他想用自己的力量幫忙大家。

貼文引發廣泛共鳴，網友紛紛留言表達感動與敬佩，「弟弟好棒耶」「善良的孩子，好懂事！」「要支持他、鼓勵他，把食物拿給他讓他感受到幫助被肯定，再轉給需要的人」。許多人也讚賞父母的教養，認為這是最好的身教與家教，是對社會的正面影響與示範。