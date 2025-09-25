　
國際

不只中了基因樂透！117歲人瑞「長壽秘訣」曝光　1食物每天吃3次

▲▼ 。（圖／翻攝自Guinness world records）

▲莫瑞拉的長壽不只因為擁有「基因樂透」般的天賦優勢，平時不菸不酒、1天吃3次優格等，這些都起到作用。（圖／翻攝自Guinness world records）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙117歲超級人瑞莫瑞拉（Maria Branyas Morera）去年辭世之前，曾主動要求「請研究我」。如今國際期刊《細胞報告醫學》24日刊登研究成果，揭露這位傳奇人瑞擁有「基因樂透」般的天賦優勢，不過她的長壽並非完全歸功於遺傳，她的體重未超重、1天吃3次優格、不菸不酒，社交生活也很豐富，這一點一滴的累積都功不可沒。

衛報、紐約時報等報導，巴塞隆納大學醫學院遺傳學系主任艾斯特耶（Manel Esteller）帶領研究團隊，深入分析莫瑞拉的血液、唾液、尿液及糞便樣本，試圖找出她長壽的原因。艾斯特耶表示，一般而言，隨著年齡增長會越來越多病，「但她是例外」，「這是我們第一次能把『衰老』與『疾病』區分開來。」

莫瑞拉1907年出生於舊金山，8歲返回西班牙後歷經兩次世界大戰、西班牙內戰，甚至在113歲時戰勝新冠病毒，儘管家族成員多因癌症、阿茲海默症等疾病早逝，她卻健康活到117歲。

▲▼ 。（圖／翻攝自Guinness world records）

▲莫瑞拉1907年出生，歷經兩次世界大戰、西班牙內戰、戰勝新冠病毒，健康活到117歲。（圖／翻攝自Guinness world records）

莫瑞拉的身體明顯出現衰老跡象，但有許多生物方面的因素保護著她，讓她免受生命最後幾年的疾病影響。在她過世之前的那幾年，她邀請醫師團隊對她進行研究，瞭解她為何能活到這麼高齡。

研究發現，莫瑞拉染色體端粒異常短小，顯示細胞確實極度老化，免疫系統也呈現高齡狀態並容易發炎，甚至帶有導致白血病的突變基因。但她似乎受到良好保護，艾斯特耶指出，每次細胞分裂時，端粒都會縮短，而她的端粒非常短，可能透過限制細胞繼續分裂的數量，進而保護她免受癌症侵害。

在仔細檢視莫瑞拉DNA後，發現了能保護她的心臟和腦細胞免受疾病和失智症影響的基因變異，且全身的發炎程度較低，降低罹患癌症和糖尿病的風險，膽固醇和脂肪代謝也很有效率。研究人員形容，她猶如中了「基因樂透」，艾斯特耶更說，她的細胞看起來比實際年齡還要年輕。

不過莫瑞拉的生活方式同樣關鍵，她遵循地中海飲食，每日吃3次優格，不菸不酒，直到2000年前都維持每天步行1小時的習慣，且社交生活豐富，身邊也有親朋好友陪伴。

艾斯特耶稱，所有的一點一滴累積都起到作用，「莫瑞拉的父母給了她非常好的基因，但我們無法選擇自己的父母」，希望這些豐富資訊能幫助科學家開發新的療法，例如開發藥物複製優良基因的效果，讓高齡者能保持健康。

相關新聞

馬德里酒吧爆炸影片曝！　21人受傷

馬德里酒吧爆炸影片曝！　21人受傷

西班牙馬德里（Madrid）一間酒吧13日驚傳爆炸事件，造成21人受傷，其中3人傷勢嚴重，爆炸原因目前尚未釐清。事故現場位於首都馬德里的瓦耶卡斯（Vallecas）地區，爆炸威力強大，導致酒吧結構損毀與街道混亂。

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

日本百歲人瑞破9.9萬！　「111歲最長壽阿公」揭秘訣：06:30起床

天生有失智高風險基因也不怕　研究：地中海飲食可降發病率4成

天生有失智高風險基因也不怕　研究：地中海飲食可降發病率4成

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

長壽超級人瑞基因西班牙Maria Branyas Morera

