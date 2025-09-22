哈利破冰父親後「合體梅根送愛」　她撞包伊凡卡13萬行頭搶鏡

▲哈利王子和梅根驚喜亮相One805LIVE!慈善音樂會。（翻攝X@Le__Katerina）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）近日驚喜現身美國加州的慈善音樂會。這是哈利與父親查爾斯三世（King Charles III）闊別近20個月見面「破冰」後，首次與梅根合體亮相。梅根的一身價值3,321英鎊（約新台幣13萬5,295元）的行頭，引起關注。

哈利與梅根脫離英國王室5年，與一雙兒女定居美國加州蒙特斯托。20日，他們現身聖塔芭芭拉的One805LIVE!慈善音樂會，該活動由好萊塢影星凱文科斯納（Kevin Costner）在自家海濱莊園舉辦，旨在為當地第一線急救人員籌募資金，現場星光熠熠，哈利梅根的好友、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）都到場支持。

▲哈利王子和梅根驚喜亮相One805LIVE!慈善音樂會。（翻攝X@Le__Katerina）

根據《每日郵報》報導，當天梅根穿一襲要價2,300英鎊（約新台幣9.4萬元）Carolina Herrera深藍色無領連身裙亮相，搭配631英鎊（約新台幣2.6萬元）的Hunting Season雙色手拿包，以及390英鎊（約新台幣1.6萬元）的Ralph Lauren麂皮高跟鞋，典雅大方。她手腕上佩戴亮相多次的Cartier Love手鐲，還戴了已故婆婆黛安娜王妃Cartier Tank腕錶，充滿意義。

有眼尖網友發現，梅根拎的Hunting Season雙色手拿包，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）之前也拿過。眾所周知，梅根與美國總統川普（Donald Trump）不對盤，卻與他的女兒「撞包」，意外在時尚上產生交集。

▲梅根拎著Hunting Season雙色手拿包，伊凡卡（右）之前也拿過。（翻攝X@Remisagoodboy）

▲哈利在台上與治療犬互動，畫面溫馨。（翻攝X@ChrisBaronSmit1）

▲哈利上台致詞，感謝聖塔芭芭拉地區的急救人員。（翻攝sussex.com）

這場One805LIVE!慈善音樂會，專為急救人員籌集設備和心理健康計畫募款。今年演出陣容包括鄉村天后特里莎耶伍德（Trisha Yearwood）、搖滾樂團狂野夏洛特（Good Charlotte）及衝突樂團（The Fray）等，氣氛熱烈。哈利與梅根當天神采奕奕，不僅親切與現場急救人員互動，還登台致詞，展現親和力。

事實上，哈利最近正與父親查爾斯關係回暖，本月初，哈利到倫敦克拉倫斯宮，與爸爸會面達50分鐘，是父子相隔近20個月後，首次面對面交談。據傳，英國王室高層正研擬如何讓父子二人在公開場合「同框」亮相，若成真，將是6年來首見，王室對哈利的態度也可能出現轉變。



