留前任東西被罵！女友「淡淡1句話」男友瞬間軟了　一票笑爛

▲女友坦承前任送她一輛BMW，讓男友隨即閉上嘴巴。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

前任送的東西該不該丟？一名網友在Dcard上分享自己在知名餐廳鼎泰豐用餐時，意外目睹隔壁情侶激烈對話，過程中女方坦言「我現在開的BMW是前男友送的」，沒想到男友態度隨急轉彎，讓大批網友笑稱「你再說一次你前任試試看？那是我親爹，你要叫爸。」

貼文指出，當時這對情侶在餐桌上氣氛嚴肅，男方語帶質問地說：「所以妳還有留前男友送的東西？」女方則淡淡回答：「嗯……」。男方隨即反問：「妳有尊重過我嗎？有現任還留著前任的東西？妳腦子沒事嗎？」

沒想到女方一句話徹底翻轉局面：「我現在開的那台BMW就是。」男方沉默片刻後，竟緩和態度說：「算了，其實前任也是妳人生的一部分嘛。」原PO傻眼直呼：「送BMW的都分手，不知道那男生要送她什麼才好。」

這段對話曝光後，引來眾多網友留言熱議，「寧可坐在前任送的BMW裡大聲說話！也不要在鼎泰豐低聲下氣」、「難怪男生瞬間軟化」、「前任送車，現任要怎麼超越？」、「其實我們的孩子也是前男友送的喔（大誤）」、「真丟掉了，那男的又要再問一句妳腦子沒事吧」、「不知道我什麼時候才有本事拿BMW當禮物呢」、「只能一直請客送她BMI了。」

