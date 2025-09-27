美軍炸完繼續挖！　伊朗「神秘地下核碉堡」曝光

▲伊朗正持續在名為「十字鎬山」的場址興建一座更深的軍事設施。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

《華盛頓郵報》最新調查指出，自6月美國與以色列聯手轟炸伊朗納坦茲（Natanz）核設施後，德黑蘭近幾個月不僅沒有停下腳步，反而加快在薩格洛斯山脈（Zagros mountain）下修建一處神秘的地下基地，顯示伊朗的核武野心仍未完全熄火。

這處位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的工地，距離遭轟炸的納坦茲設施僅約1.6公里。衛星影像顯示，當地出現持續挖掘與加固工程，甚至有專家認為地下廳室可能深達79至100公尺，比先前的福爾多（Fordow）核設施還要隱密。

國際原能會無從掌握

報導指出，國際原子能總署（IAEA）從未派員進入該地調查，署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今年稍早詢問相關情況時，也遭伊朗方面拒絕。專家強調，雖然這些施工不一定等同於積極重啟核彈計畫，但確實讓外界對伊朗的核武意圖更加疑慮。

濃縮鈾庫存去向不明

在6月空襲之前，伊朗已累積近900磅、濃縮至60%的鈾，距離武器級90%純度僅一步之遙。空襲後，這批濃縮鈾的去向至今仍不清楚，引發各國擔心伊朗可能暗中囤積製造核武所需的材料。

工程細節引發猜測

受《華郵》委託審視影像的專家指出，轟炸後當地出現三項明顯變化：一是強化外圍防護，二是加固隧道入口，三是棄土量增加，顯示地下施工仍在持續。科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）分析師勃克哈德（Sarah Burkhard）認為，覆蓋與加固隧道入口的目的，是讓未來攻擊更難將其炸塌。

專家：伊朗將更多活動轉入地下

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）專家路易斯（Jeffrey Lewis）分析，伊朗在遭受攻擊後，可能選擇擴建十字鎬山設施，並將更多敏感活動移往地下，以增加存續性與安全性。

整體來看，雖然目前仍無法斷定這處設施最終是否會成為新一波核武計畫的核心，但美以聯軍6月的空襲似乎反而迫使德黑蘭加速將關鍵工程轉入地下，進一步提高未來的監控與打擊難度。