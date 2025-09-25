　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟主席重大表態！　俄機再犯北約領空「不排除擊落」

▲▼歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲ 馮德萊恩稱不排除擊落入侵北約領空的俄機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）24日表態，面對俄國戰機持續侵犯北約領空，不排除動武擊落的可能性，強調「必須捍衛每一平方公分的領土」，美國總統川普此前也提出類似主張。

馮德萊恩接受CNN專訪時明確表示，「我的看法是必須捍衛每一平方公分的領土，這代表若有人入侵領空，在發出明確警告後，擊落入侵戰機的選項絕對在考慮範圍內。」

9月來俄羅斯軍機多次闖入北約成員國領空，包括波蘭、羅馬尼亞及愛沙尼亞等國，令歐洲處於高度警戒狀態。其中9月19日有3架俄國米格-31（MiG-31）戰機未經許可進入芬蘭灣上空愛沙尼亞領空，停留長達12分鐘。

川普23日在聯合國大會場邊受訪時便提出，北約國家應擊落侵犯其領空的俄國戰機。波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）隨即回應「收到」，並向英國LBC電台進一步說明，「軍隊有責任保護領土，包括空域在內，我們會採取必要行動。」

馮德萊恩則向CNN表示，俄國對歐洲的威脅不僅限於空中入侵，「俄國正在各個領域進行測試，這是一場混合戰爭，多年來俄國持續帶頭反對歐盟和其他民主國家。」她強調，「我們會在各個領域反擊」，「我要很明確地說：你們不准碰我們的領土。」

報導指出，儘管馮德萊恩無權指揮歐盟各國軍事行動，但她身為歐盟執行機構首長，其立場具有重大影響力。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則稱，將根據即時情報評估威脅程度，決定是否對違法入侵領空的俄國戰機或無人機動武。

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

大陸國務院總理李強赴紐約出席第80屆聯合國大會，他24日在紐約會見歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。李強表示，希望歐方履行保持貿易和投資市場開放的承諾，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化。馮德萊恩則說，願通過對話協商妥善解決分歧。

川普：美國準備「祭重稅」逼停俄烏戰爭

川普：美國準備「祭重稅」逼停俄烏戰爭

川普：若俄戰機「進入北約領空」應擊落

川普：若俄戰機「進入北約領空」應擊落

歐盟將撥款援助巴勒斯坦重建　以色列：剿滅哈瑪斯才結束戰爭

歐盟將撥款援助巴勒斯坦重建　以色列：剿滅哈瑪斯才結束戰爭

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

系統性大規模「去美元化」　可作為動武預警指標

