地方 地方焦點

走出災難陰霾！花蓮增設「安心小站」 醫曝幾種徵兆速求專業咨詢

▲▼花蓮縣政府於瑞穗生命園區增設第二處「安心小站」，提供受災民衆心理安撫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府於瑞穗生命園區增設第二處「安心小站」，提供受災民衆心理安撫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

樺加沙颱風重創花蓮縣光復鄉，災後民眾面臨突如其來的生活變動與情緒衝擊。花蓮衛生局已於大進國小設立安心關懷站，26日再於瑞穗生命園區增設第二站，由心理師、社工師與精神專業團隊進駐，提供心理支持、情緒評估、心情溫度計量測、安心衛教與諮詢轉介等服務。幫助每一位鄉親早日走出災難陰霾，找回心靈的平靜與生活的秩序。

衛生局局長朱家祥表示，災害第一時間啟動醫療應變外，更重視災後居民的心理支持與情緒照顧，同步啟動心理支持行動，提供災後心理關懷與身心調適服務。為協助民眾安定心情、調適壓力，衛生局持續秉持「即時、溫柔、專業」的精神，與各專業醫療與心理團體協力合作，在災後關鍵時刻，提供民眾最需要的身心支持。

朱家祥指出，心理創傷不易察覺卻影響深遠，尤其面對突如其來的災難，人們可能出現焦慮、失眠、情緒低落、易怒、夢境重現、記憶模糊等反應，若無適當調適，可能演變為創傷後壓力症候群（PTSD）。因此，提供即時心理關懷與支持，是與災民同行復原的重要關鍵。

▲▼花蓮縣政府於瑞穗生命園區增設第二處「安心小站」，提供受災民衆心理安撫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮衛生局表示，出現心理及行為上異常反應，盡速尋求專業咨訽。

朱家祥提醒，災難過後可能會出現不同程度的身心壓力反應，民眾更需留意常見狀況，若以上反應持續超過兩週，影響日常生活，建議盡早尋求專業協助：
一、情緒反應：悲傷、無助、憤怒、愧疚、麻木感
二、認知反應：難以集中注意力、記憶力下降、對現實不真實感
三、身體症狀：頭痛、失眠、胃痛、食慾改變、心悸
四、行為表現：退縮、哭泣、失眠、社交疏離、重複觀看災難新聞

▲▼花蓮縣政府於瑞穗生命園區增設第二處「安心小站」，提供受災民衆心理安撫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建議民眾可透過以下方法進行身心自我調適：
一、與親友傾訴感受，避免長時間獨處
二、維持規律作息與飲食
三、每日進行簡單深呼吸、伸展或散步
四、避免過度接觸災情新聞
五、寫日記或畫圖，抒發情緒
六、若悲傷與不安影響生活，請勇敢求助專業人員

花蓮縣衛生局呼籲，若民眾持續感到情緒低落、失眠、焦慮、恐慌與壓力反應等現象，可就近至安心關懷站尋求協助外也可撥打衛生福利部24小時免費安心專線 1925（依舊愛我），或洽花蓮市社區心理衛生中心：03-8351885、03-8311636；鳳林鎮社區心理衛生中心：03-8760208；玉里鎮社區心理衛生中心：03-8888002，由專人提供服務。
 

受樺加沙颱風外圍環流影響，近日花蓮光復地區遭遇嚴重水災，多處民宅淹水、居民生活受到重大衝擊。為即時提供災民醫療照護與心理支持，衛生福利部玉里醫院迅速動員團隊進駐災區，結合花蓮縣政府等資源，在光復糖廠的大進國小臨時「安心小站」提供醫護支援站，展現跨單位合作與災後關懷的行動力。

