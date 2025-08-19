　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更年期6大徵兆！醫：不要委屈撐過去　中藥調理+針灸逆轉人生

▲女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

52歲的林女士，近半年來發現月經週期忽早忽晚，甚至曾經三個月沒來，最近又突然出血。她常在夜裡被「熱醒」，衣服全是汗，白天又因為失眠顯得焦躁、容易對家人發脾氣。林女士一度以為是自己壓力太大，經朋友建議前往中醫就診，期盼透過中藥調理能改善症狀。
 
女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，不只是壓力或年紀使然，很可能是更年期的來到。門諾醫院中醫師唐漢維提醒，更年期並非只能「撐過去」，透過中醫辨證調理，外加補腎調肝、疏鬱安神結合四時調養、日常保健，順利度過人生轉折點。

▲女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐漢維醫師指出，更年期是自然老化的過程，若身體出現明顯不適，應提高警覺。

 唐漢維指出，更年期是自然老化的過程，若身體出現明顯不適，應提高警覺。常見徵兆包括：月經週期紊亂：經期忽早忽晚、間隔拉長，甚至數月不來；潮熱與盜汗：陣陣發熱、臉紅出汗，常在夜間加劇；情緒波動：焦慮、煩躁、易怒，與以往個性差異甚大；睡眠品質變差：入睡困難、多夢易醒、淺眠；皮膚乾燥老化：膚色暗沉、乾癢無光澤；骨質密度下降：因雌激素驟減，骨質快速流失，易導致骨鬆。

▲女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

六大徵兆辨識女性更年期 門諾中醫補腎疏肝有訣竅。
 
中醫認為更年期與「腎氣漸虧」密切相關，腎為先天之本，主生殖、主骨、生髓通腦，亦與內分泌、神經系統關聯深遠。唐漢維表示，治療原則以「補腎調肝、疏鬱安神」為核心，搭配個人體質調配用藥，並輔以針灸治療。
中藥常見處方包括：補腎陰的熟地、山茱萸；疏肝理氣的柴胡、香附；若情緒波動明顯，會加用安神藥如酸棗仁、百合等。針灸穴位如神門、太衝、三陰交、內關，可安神定志、疏通經絡，有助改善睡眠與情緒。
 
唐漢維強調，女性停經後骨質流失速度加快，應提早開始骨本管理，包括：補充鈣質與維生素D，必要時可服用鈣片；曬太陽促進維生素D活化；依照個人狀況進行低衝擊運動（散步、快走）、高衝擊運動（跳繩、跑步）、重量訓練，強化骨密度。避免過度飲酒、咖啡因與菸品，也能幫助骨質穩定。

▲女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

中醫師唐漢維提醒，透過中醫辨證調理，外加補腎調肝、疏鬱安神結合四時調養、日常保健，順利度過人生轉折點。

 根據衛福部中醫手冊建議，更年期女性應結合四時養生概念，調整作息與飲食：春季養肝：適合食用枸杞、菊花、山楂，有助情緒平穩。夏季養心：清熱解暑，宜吃蓮子、百合、綠豆湯，避免過度耗氣。秋季養肺潤燥：銀耳、梨子、蜂蜜可養陰潤膚。冬季補腎：適量進補黑芝麻、黑豆、核桃，有助補腎填精。
 
醫師建議，日常應維持規律生活、充足睡眠與適度紓壓，並透過氣功、太極、散步等方式達到身心調和。更年期是一個轉變、一個提醒，只要了解自己的身體，給予正確的照護與調理，就能從容而優雅地迎向下一段人生。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

喝酒傷身傷心！花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮　每年最高4萬補助

屏東客運路線大洗牌！國光退場　96班次改由其他業者接手

墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

喝酒傷身傷心！花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮　每年最高4萬補助

屏東客運路線大洗牌！國光退場　96班次改由其他業者接手

墾丁「陽傘陣」又現？抓包好幾把空傘　他怒：國有地變私人財

宏達電連拉3 根停　今並列26檔注意股

蘋果iPhone 17系列進入量產　富士康鄭州廠重金急招工

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【泰格與雪兒】獅子座女友

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

可能有雙颱！　模擬路徑曝

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

更多熱門

相關新聞

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

澳洲私家偵探艾利．馬許（Ali Marsh）從業十年，調查過無數外遇案件。她指出，想知道伴侶是否出軌，其實不用跟蹤、查帳單或偷看手機訊息，只要從對方的話語裡，就能發現端倪。

72歲中醫師趁針灸猥褻患者…理由超荒唐

72歲中醫師趁針灸猥褻患者…理由超荒唐

「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質

「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質

人一到40歲就變腫？快學6大招擺脫「荷爾蒙失控」

人一到40歲就變腫？快學6大招擺脫「荷爾蒙失控」

中醫針灸想開藥竟要自費　健保署駁無此限制　

中醫針灸想開藥竟要自費　健保署駁無此限制　

關鍵字：

辨別更年期徵兆委屈撐過去中藥調理針灸逆轉人生

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面