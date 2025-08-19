更年期6大徵兆！醫：不要委屈撐過去　中藥調理+針灸逆轉人生

▲女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，很可能是更年期的來到。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

52歲的林女士，近半年來發現月經週期忽早忽晚，甚至曾經三個月沒來，最近又突然出血。她常在夜裡被「熱醒」，衣服全是汗，白天又因為失眠顯得焦躁、容易對家人發脾氣。林女士一度以為是自己壓力太大，經朋友建議前往中醫就診，期盼透過中藥調理能改善症狀。



女性年近5旬若出現「月經紊亂」、「潮熱盜汗」、「情緒波動」、「睡眠困擾」、「皮膚乾燥」、「骨質流失」等六大徵兆，不只是壓力或年紀使然，很可能是更年期的來到。門諾醫院中醫師唐漢維提醒，更年期並非只能「撐過去」，透過中醫辨證調理，外加補腎調肝、疏鬱安神結合四時調養、日常保健，順利度過人生轉折點。

▲唐漢維醫師指出，更年期是自然老化的過程，若身體出現明顯不適，應提高警覺。



唐漢維指出，更年期是自然老化的過程，若身體出現明顯不適，應提高警覺。常見徵兆包括：月經週期紊亂：經期忽早忽晚、間隔拉長，甚至數月不來；潮熱與盜汗：陣陣發熱、臉紅出汗，常在夜間加劇；情緒波動：焦慮、煩躁、易怒，與以往個性差異甚大；睡眠品質變差：入睡困難、多夢易醒、淺眠；皮膚乾燥老化：膚色暗沉、乾癢無光澤；骨質密度下降：因雌激素驟減，骨質快速流失，易導致骨鬆。

中醫認為更年期與「腎氣漸虧」密切相關，腎為先天之本，主生殖、主骨、生髓通腦，亦與內分泌、神經系統關聯深遠。唐漢維表示，治療原則以「補腎調肝、疏鬱安神」為核心，搭配個人體質調配用藥，並輔以針灸治療。

中藥常見處方包括：補腎陰的熟地、山茱萸；疏肝理氣的柴胡、香附；若情緒波動明顯，會加用安神藥如酸棗仁、百合等。針灸穴位如神門、太衝、三陰交、內關，可安神定志、疏通經絡，有助改善睡眠與情緒。



唐漢維強調，女性停經後骨質流失速度加快，應提早開始骨本管理，包括：補充鈣質與維生素D，必要時可服用鈣片；曬太陽促進維生素D活化；依照個人狀況進行低衝擊運動（散步、快走）、高衝擊運動（跳繩、跑步）、重量訓練，強化骨密度。避免過度飲酒、咖啡因與菸品，也能幫助骨質穩定。

▲中醫師唐漢維提醒，透過中醫辨證調理，外加補腎調肝、疏鬱安神結合四時調養、日常保健，順利度過人生轉折點。



根據衛福部中醫手冊建議，更年期女性應結合四時養生概念，調整作息與飲食：春季養肝：適合食用枸杞、菊花、山楂，有助情緒平穩。夏季養心：清熱解暑，宜吃蓮子、百合、綠豆湯，避免過度耗氣。秋季養肺潤燥：銀耳、梨子、蜂蜜可養陰潤膚。冬季補腎：適量進補黑芝麻、黑豆、核桃，有助補腎填精。



醫師建議，日常應維持規律生活、充足睡眠與適度紓壓，並透過氣功、太極、散步等方式達到身心調和。更年期是一個轉變、一個提醒，只要了解自己的身體，給予正確的照護與調理，就能從容而優雅地迎向下一段人生。

