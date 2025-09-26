洪災侵襲太驚恐！玉醫「安心小站」進災區　支援心理安撫服務

▲▼玉里醫院動員團隊成立臨時「安心小站」進駐災區，提供醫護支援。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受樺加沙颱風外圍環流影響，近日花蓮光復地區遭遇嚴重水災，多處民宅淹水、居民生活受到重大衝擊。為即時提供災民醫療照護與心理支持，衛生福利部玉里醫院迅速動員團隊進駐災區，結合花蓮縣政府等資源，在光復糖廠的大進國小臨時「安心小站」提供醫護支援站，展現跨單位合作與災後關懷的行動力。

此次災情嚴峻，衛福部醫福會林慶豐執行長第一時間指揮部立醫院支援，並親自前進災區。玉里醫院院長簡以嘉親自率領心理健康團隊進駐「安心小站」，包括林俐秘書、劉語凡社工師、臨床心理科林義盛主任及賴雲騰心理師，並協同花蓮縣身心健康及成癮防治中心，提供災民安置、心理安撫與社區關懷等服務。

玉里醫院簡院長表示：「災害造成的不僅是物質上的損失，心理上的衝擊更需要及早介入。本院長期深耕偏鄉醫療與心理健康服務，災後能夠迅速進駐安心小站，正是跨單位協力、守護民眾的最佳展現。我們希望讓居民知道，在最需要的時刻，玉里醫院就在身邊。希望鄉親們都能放心使用『安心小站』，無論是想找人聊聊，還是需要醫療協助，都能在安心小站獲得即時支持。」

除了心理支持，玉里醫院也協助提供三高（高血壓、高血糖、高血脂）等多項慢性病藥物，確保居民即使在避難期間，仍能持續獲得必要的醫療照護。

「安心小站」的服務核心為心理支持、陪伴、傾聽與簡單的壓力舒緩方式，協助災民穩定情緒、減少焦慮與不安。團隊也特別關注兒童與長者的情緒反應，安排互動活動與個別關懷，減少災後創傷經驗可能帶來的長期影響。

臨床心理科林義盛主任指出：「災後最重要的就是『有人能聽、有人能陪』，即便是一句關懷、一次互動，都能幫助災民重新找回力量。」賴雲騰心理師也分享：「許多孩子在災後出現害怕、焦慮或退縮行為，長者則可能因失去熟悉環境而感到不安。我們透過簡單的活動與對話，協助他們逐步穩定情緒，建立安全感。」

▲簡以嘉院長（中）說明，「安心小站」的服務核心為心理支持、陪伴、傾聽與簡單的壓力舒緩方式，協助災民穩定情緒、減少焦慮與不安。

「安心小站」是災後重建過程中的溫暖基地，目前該站已服務約25人，主要任務以協助災民安置為主，並進行醫療站轉介、廣播尋人、簡易衛教與藥物供應等工作。玉里醫院也持續與地方政府保持聯繫，視災情發展調整服務內容，確保災民在收容期間獲得身心整合照護。玉里醫院也呼籲民眾，面對災後情緒困擾，不要獨自承受，勇敢尋求協助，讓專業團隊陪伴大家一起走過困境，重新建立安全與希望。

