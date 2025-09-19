龍婆預言2026年「台海恐爆衝突」！　三戰一觸即發、AI反噬人類

▲盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

記者王佩翊／編譯

保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖然已經離世近30年，但她生前的預言，仍精準預測世界大事的發生，包含黛安娜王妃之死、911恐怖攻擊以及新冠疫情等。如今龍婆的門徒則公開了她對2026年的驚人預言，其中包含台海戰爭、第三次世界大戰、AI全面掌控人類以及外星人降臨等，再度引發全國關注。

根據LADbible報導，於1996年辭世的神祕預言家龍婆被譽為「東歐神秘女先知」。她的門徒指出，龍婆對2026年的預言可以分為四大領域，分別為自然災害、第三次世界大戰、AI反噬人類以及外星人降臨地球。

龍婆預測，2026年地球將面臨一系列史無前例的天然災害浩劫，包含大規模地震、火山爆發以及極端氣候變遷，對各地造成嚴重破壞，而受災範圍將涵蓋全球7至8%的陸地面積。

巧合的是，俄羅斯堪察加半島外海近幾個月來強震頻傳，19日凌晨再度發生規模7.8強烈地震，當局緊急對東部沿海發布海嘯警報。這起地震事件似乎呼應了龍婆對自然災害的恐怖預言。

龍婆還斷言，第三次世界大戰將在2026年全面引爆。她預測中國大陸會對台灣發動軍事行動，而美俄兩大強權也會爆發正面衝突，使全球緊張局勢全面升溫。

俄烏戰爭已持續近4年，俄軍無人機頻繁入侵北約成員國領空，英法領袖甚至公開表示考慮派遣歐洲軍隊進駐烏克蘭，衝突外溢風險持續攀升。

在科技方面，龍婆警告，人工智慧恐怕會在2026年徹底顛覆人類社會秩序，搶奪工作機會並控制人類的情感與生活模式，最終主宰人類。

龍婆同時也預言，人類與外星人的第一次接觸會發生在2026年11月。她宣稱，屆時會有一艘巨型太空船進入地球大氣層。而這項預言也與科學界最新發現產生奇妙連結，美國NASA正追蹤一顆軌道異常的星際天體「3I/亞特拉斯彗星」，預計10月30日將抵達距離地球1億3000萬英里範圍內。