國際

路透：字節跳動仍有TikTok「美國業務大權分潤」

▲▼TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透）

▲外媒：字節跳動仍保TikTok美業務大權並朋分利潤。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

TikTok的美國業務重組計畫近期曝光，引發多方討論。字節跳動（ByteDance）將保留部分所有權並獲得利潤分成，但數據與演算法的控制權將交由甲骨文（Oracle）等新團隊負責。此交易引發國會議員質疑其是否符合「不賣就禁」法規。川普的角色與政治考量也備受關注。

根據《路透社》報導，字節跳動在重組後仍能在美國版TikTok的營運中扮演重要角色，遠超外界預期。新合資團隊將租用字節跳動的演算法副本，並由甲骨文重新訓練以確保安全性。美國用戶數據則會存放在甲骨文的安全雲端，字節跳動無法直接獲取或操控演算法。在授權費與股份分配的運作下，字節跳動仍將獲得美國業務至少50%的利潤。

川普總統日前簽署行政命令，指示TikTok美國業務出售給甲骨文、銀湖（Silver Lake）等投資方組成的合資團隊，以滿足國安要求。然而，這項交易的所有權結構已成為國會與批評者的爭議焦點。共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，他將全力監督交易，并要求排除字節跳動與新團隊的任何運營合作，尤其在演算法層面。

此交易也凸顯川普的政治布局。川普去年在選舉中成功吸引年輕選民，部分功勞歸於擁有1.7億美國用戶的TikTok。他本人在平台上擁有1500萬追隨者，白宮最近也開設官方帳號。川普希望保留TikTok在美國的存續，不僅是為了國安，也可能是為了鞏固自身政治影響力。然而，交易的細節以及中方媒體報導被下架的情況，使外界對此案的透明性產生更多疑問。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

路透：字節跳動仍有TikTok「美國業務大權分潤」

模仿TikTok危險挑戰　17歲少年飛車暴衝斃命

模仿TikTok危險挑戰　17歲少年飛車暴衝斃命

美國賓州一名17歲少年因為從事危險的TikTok挑戰，坐在一張綁在車子後的桌子上，結果不幸身亡。還有一名20歲女子也因為從事相同挑戰，導致頭部嚴重受傷。

川普批准TikTok在美營運：習近平已同意

川普批准TikTok在美營運：習近平已同意

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

TikTok

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

