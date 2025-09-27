路透：字節跳動仍有TikTok「美國業務大權分潤」

▲外媒：字節跳動仍保TikTok美業務大權並朋分利潤。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

TikTok的美國業務重組計畫近期曝光，引發多方討論。字節跳動（ByteDance）將保留部分所有權並獲得利潤分成，但數據與演算法的控制權將交由甲骨文（Oracle）等新團隊負責。此交易引發國會議員質疑其是否符合「不賣就禁」法規。川普的角色與政治考量也備受關注。

根據《路透社》報導，字節跳動在重組後仍能在美國版TikTok的營運中扮演重要角色，遠超外界預期。新合資團隊將租用字節跳動的演算法副本，並由甲骨文重新訓練以確保安全性。美國用戶數據則會存放在甲骨文的安全雲端，字節跳動無法直接獲取或操控演算法。在授權費與股份分配的運作下，字節跳動仍將獲得美國業務至少50%的利潤。

川普總統日前簽署行政命令，指示TikTok美國業務出售給甲骨文、銀湖（Silver Lake）等投資方組成的合資團隊，以滿足國安要求。然而，這項交易的所有權結構已成為國會與批評者的爭議焦點。共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，他將全力監督交易，并要求排除字節跳動與新團隊的任何運營合作，尤其在演算法層面。

此交易也凸顯川普的政治布局。川普去年在選舉中成功吸引年輕選民，部分功勞歸於擁有1.7億美國用戶的TikTok。他本人在平台上擁有1500萬追隨者，白宮最近也開設官方帳號。川普希望保留TikTok在美國的存續，不僅是為了國安，也可能是為了鞏固自身政治影響力。然而，交易的細節以及中方媒體報導被下架的情況，使外界對此案的透明性產生更多疑問。