國際

川普批准TikTok在美營運：習近平已同意　美國將全面監管

▲▼TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）25日簽署行政命令，批准短影音平台TikTok在美國繼續運營。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）25日簽署行政命令，批准短影音平台TikTok在美國繼續運營。川普透露，中國國家主席習近平已同意交易條款，美方將全面掌控TikTok的美國業務。

川普在簽署儀式上宣布，TikTok的美國業務將進行重組。根據協議，中國母公司字節跳動（ByteDance）需出售大部分股份，僅保留不到20%的持股。美國企業甲骨文（Oracle）與銀湖（Silver Lake）將成立合資公司接手該業務。川普形容這項交易為「一個偉大的協議」，宣稱美方將完全掌控TikTok在美國的營運。

根據CNBC報導，這筆交易符合美國以國家安全為由的聯邦法規。TikTok的美國用戶數據將由甲骨文負責監管，平台演算法也需接受重新訓練。外媒指出，中方已同意交易條款，但仍需中方正式批准才能完成。川普強調，這次並非簡單的出售，而是所有權的重組，旨在確保平台受到美國控制與監管。

副總統范斯進一步表示，此交易是一項重大的國安突破。美國投資者將掌握演算法的決策權，確保平台內容符合美方利益。范斯也透露，未來幾週內將公佈更多協議細節。這項交易不僅關乎商業，更是美中科技與國安角力的重要進展。

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

白宮消息人士指出，美國總統川普預計於今（25日）正式簽署關於TikTok的協議，為這起長達數月的國安爭議劃下關鍵一步。另有媒體披露，中國方面已同意交易條款，代表TikTok美國業務的未來走向即將明朗。

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議

TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單

關鍵字：

TikTok

讀者迴響

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

