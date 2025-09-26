川普批准TikTok在美營運：習近平已同意　美國將全面監管

▲美國總統川普（Donald Trump）25日簽署行政命令，批准短影音平台TikTok在美國繼續運營。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日簽署行政命令，批准短影音平台TikTok在美國繼續運營。川普透露，中國國家主席習近平已同意交易條款，美方將全面掌控TikTok的美國業務。

川普在簽署儀式上宣布，TikTok的美國業務將進行重組。根據協議，中國母公司字節跳動（ByteDance）需出售大部分股份，僅保留不到20%的持股。美國企業甲骨文（Oracle）與銀湖（Silver Lake）將成立合資公司接手該業務。川普形容這項交易為「一個偉大的協議」，宣稱美方將完全掌控TikTok在美國的營運。

根據CNBC報導，這筆交易符合美國以國家安全為由的聯邦法規。TikTok的美國用戶數據將由甲骨文負責監管，平台演算法也需接受重新訓練。外媒指出，中方已同意交易條款，但仍需中方正式批准才能完成。川普強調，這次並非簡單的出售，而是所有權的重組，旨在確保平台受到美國控制與監管。

副總統范斯進一步表示，此交易是一項重大的國安突破。美國投資者將掌握演算法的決策權，確保平台內容符合美方利益。范斯也透露，未來幾週內將公佈更多協議細節。這項交易不僅關乎商業，更是美中科技與國安角力的重要進展。