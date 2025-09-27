　
政治

殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」

▲▼殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」。（圖／翻攝馬文君臉書）

▲馬文君表示，側翼粉專接造謠「縣府害軍卡被沖走」。（圖／翻攝馬文君臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱樺加沙23日下午重創花蓮，馬太鞍溪上游堰塞湖於同日2點50分發生溢流，洪水迅速衝毀馬太鞍溪橋，光復市區瞬間淹水，甚至連軍用卡車都被湍急水流沖走，災情慘重。對此，馬文君還原軍卡被沖走的真相，原來是內政部與農業部誤判堰塞湖的情況，才導致事先部署的軍卡出事。

台灣網紅「盾牌牙醫」史書華轉發網友留言指出，中央派遣軍用車前往接送撤離民眾，卻發現現場沒有人依規定時間、地點集合，「原來是花蓮縣政府根本沒有撤離，結果軍用車一直等，等到也被洪水沖走」，「洪水出現之前幾分鐘，警車廣播那種不算提前通知。居民聽到警車走出來看清楚 洪水都湧出來了 是要怎麼逃？！」。史書華還對比高雄市長陳其邁指揮撤離的經驗，批評傅崐萁夫妻「一個出國、一個事後諸葛喊爆破，都是草菅人命」。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情，連軍卡都被沖走。（圖／地方中心翻攝）

對於網路流傳的撤離疑雲，國民黨立委馬文君則在社群發文回應，批評部分網路言論「一派胡言」、「喪心病狂」，並指控綠營側翼接連造謠，「民進黨團群組曝光，行政、立法與側翼粉專打配合要『殺傷』花蓮縣政府，但你以為見了光，他們就死了心嗎？當然沒有！」

馬文君強調，她已向國防部查證，軍卡是依災害防救SOP預先部署，同行還有32名軍士官兵，任務是災害防救，並非疏散撤離民眾。

她質疑，災防兵力竟成受災戶，問題出在中央部會誤判災情。馬文君指出，內政部與農業部原稱堰塞湖為「溢流」，其實是潰壩，洪水量更高於預期4倍，最新曝光的錄音顯示，內政部長劉世芳曾表示「水過家門口再清理就好」，「事前誤判，事後造謠，說句不客氣的，花蓮縣的老百姓根本不是與天搶險，而是時刻都要當心民進黨害命。」

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

76歲嬤淤泥挖出婚紗照　開心：老公還在

76歲嬤淤泥挖出婚紗照　開心：老公還在

花蓮光復鄉東富村阿陶莫部落位於馬太鞍溪下游，日前因堰塞湖溢流，洪水夾帶大量泥流與漂流木直衝村內，水位一度淹過一樓高，所幸居民事先撤離，未造成傷亡。76歲的李秀玉26日返家整理時，在滿屋的淤泥與倒塌的屋舍中，意外找到結婚相簿。她哽咽表示：「幸好老公還在。」

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

助花蓮光復重建4車廠推關懷專案

助花蓮光復重建4車廠推關懷專案

阿姨「雙手逃命傷痕」：水來了沒得跑

阿姨「雙手逃命傷痕」：水來了沒得跑

花蓮洪水災情撤離真相

