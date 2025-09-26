　
地方 地方焦點

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

記者董美琪／綜合報導

一位熱心女網友拿著鏟子前往災區協助清理街道，在街上遇到一名滿手瘀青的阿姨，家中家具與車輛都被洪水沖走，但她仍一邊微笑保持樂觀，一邊清理家園勇敢面對災後生活，影片一出，讓人看了好心疼。

▲▼阿姨爬破玻璃逃生，雙手瘀青仍樂觀清理家園。（圖／網友rose_lin1001提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿姨爬破玻璃逃生，雙手瘀青仍樂觀清理家園。（圖／網友rose_lin1001提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「到花蓮救災是我這輩子做過最不後悔的決定。」女網友發文表示，這位阿姨當洪水突襲時，阿姨沒有安全的去處，只能打破玻璃、爬上網子逃生，因此雙手布滿逃命留下的瘀青和傷痕，且家具與車輛全被沖走，但她仍一邊清理家園一邊微笑面對災後生活。女網友看到這一幕，不禁感慨：「阿姨當時沒地方躲，只能打破玻璃爬上網子，雙手都是傷痕，看了真的很心疼。」

這位阿姨的堅毅感動了許多網友，網友紛紛留言表達關心與驚訝：「這個阿姨好像是賣檳榔葉跟檳榔的，我們家都去那邊買」、「傷口要定時清理，這時候最怕感染了」、「不要再清了，求求你們搬家吧」、「勇敢的阿姨，平安就好」、「需要貼布或藥膏我可以提供」、「辛苦了！加油加油」。

此外，也有網友提醒災後安全與健康問題：「阿姨還是多休息一下，避免提重物，讓傷勢快些復原。環境也要注意消毒，尤其有傷口的長者與小孩抵抗力較弱。」不少人看了影片後，直呼「好心疼」、「看到眼淚都出來了」、「希望他們都能盡快回到正常生活」。

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動

