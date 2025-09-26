　
社會 社會焦點 保障人權

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於23日潰堤，洪水瞬間沖入光復鄉民宅，下游地區陷入泥水與淹水交雜的險境。屏東縣消防局特種搜救大隊接獲支援請求後，立即動員8車23人、攜帶4艘動力救生艇及3艘手划式橡皮艇，於夜幕中直奔災區，連續奮戰4天3夜，搜尋35處受困民眾，成功救出64人，其中最令人感動的是受困近2天的6歲女童「小沂」。

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供）

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

根據畫面，救援過程困難重重，災區多處泥流深陷、汙泥堆積，搜救人員常常必須一邊漂浮、一邊爬行前進，甚至每前行100公尺就可能陷入爛泥20至30分鐘。特搜大隊長陳世鴻回憶，這種泥灘地在平時極少遇到，是特搜隊最大的挑戰之一，「在泥水中前進，不敢鬆懈，一不小心就會被洪流沖走」，但隊員仍毅然決然持續搜救，爭取每一分每一秒。

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供）

小沂所在的鐵皮屋幾乎被淹沒，生存機率微乎其微。當時，她的姑婆與姑爺冒著生命危險將她托舉至屋梁，高水位中僅露出頭部的小空間成為唯一生存縫隙，女童甚至和一隻老鼠相伴度過一夜。隔日，家屬再度懇求救援，特搜隊不畏湍急水勢、再度嘗試，終於將小沂成功救出。陳世鴻動容表示，「救援不是凸顯特搜有多棒，而是凸顯這對夫妻的大愛，願意付出犧牲保護小女孩。」

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供）

此次救援被陳世鴻形容為「生命之鏈」：家屬堅信孩子會生存、女童強大的求生意志、姑婆姑爺的拼命守護，以及特搜隊的專業堅持，每個環節缺一不可。隊員們不僅協助運送受困民眾至安全地點，也提供食物與水，並利用無人機建模協助指揮調度，每一次突破泥濘、爬行前進都充滿險象，卻從未有一絲鬆懈。

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供）

今（26日）傍晚，特搜隊完成使命返回屏東，縣長周春米親自迎接，哽咽表示：「屏東特搜的表現，讓全屏東引以為榮！」她感謝隊員在不眠不休、泥濘與洪水交錯的環境中，展現對生命的尊重與堅持，並宣布給予三天榮譽假，讓英雄們好好休息。

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供）

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

相關新聞

嘉義特搜人員抵達花蓮　救援受困泥沼民眾

嘉義特搜人員抵達花蓮　救援受困泥沼民眾

嘉義縣消防局特搜人員於25日抵達花蓮協助災害搶救任務，與花蓮縣消防局保持聯繫且接受任務派遣，期間接獲7件任務，分別與花蓮搜救隊及國軍等相關單位合作，執行搜索受困民眾或執行徒手挖掘場地等搜救任務。

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

