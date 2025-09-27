到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血網紅父子影片被讚爆

▲蘇睿丞父子前往災區救援。（圖／蘇睿丞授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流影響深遠，光復鄉現場滿地泥濘，救災工作仍在持續進行當中。對此，前三鐵國手蘇睿丞與父親一同前進災區，救災的同時也拍攝影片，提醒有心想幫忙的民眾需要準備的器具，以及交通方式，其中一段蘇父講解前進災區救災「就是這麼簡單」的影片，更是在網路上掀起了廣泛回響。

蘇睿丞近日在IG、Threads上分享了多段影片，看見花蓮光復鄉的災情發生以後，他與父親決定前往花蓮盡一份綿薄之力，用真誠的行動陪伴花蓮度過艱難的時刻。

在搭車的過程當中，蘇睿丞也遇到了準備前往救災的民眾，趁著尚未抵達目的地前閒聊，也進一步了解災區的現況。

抵達災區以後，蘇父對著鏡頭說「我跟你講，來花蓮真的是，很簡單」，只要到火車站購買直達光復鄉的火車票，接著找一戶喜歡、有很多泥巴的民宅「玩泥巴」。直到晚間7、8點左右，再搭乘火車回家，洗完澡直接睡覺，「就是這麼簡單」，用幽默的口吻來解釋到災區幫忙的門檻其實不高、不必想太多，「來就對了。」

至於前往災區幫忙需要攜帶什麼器具？蘇睿丞特地拍影片解釋，第一件裝備是「手套」，無論是布手套或塑膠手套都可以。第二件裝備為「方形的圓鍬」，許多五金行、生活百貨都有賣，取得十分便利。

第三件裝備則是「雨鞋」，蘇睿丞提醒，務必購買「長筒雨鞋」，因為堆積的泥巴較高，若是穿短筒雨鞋，可能會卡在泥濘裡拔不出來。

蘇睿丞表示，也可以多準備一個小水桶，這樣傾倒泥巴時比較方便，畢竟有些空間大型器具無法清理，只能用人力來盡量清除「只能自己慢慢鏟出來這樣」。蘇睿丞最後也叮嚀，若想要來救災的話，務必留意自身安全。

蘇睿丞熱血的救災影片曝光後，在IG、Threads上引起廣泛迴響，不少網友對此大讚，「救災義工令人敬佩」、「『找一戶喜歡的』這句話真可愛」、「謝謝你是我看過最有行動力的，祝你們一家平安健康」、「父親以身作則，才能教育出能夠體諒他人辛苦的孩子，謝謝你們辛苦大家了」、「好佩服你們的行動力！讚讚！」