「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

▲李多慧捐了30萬元。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。許多熱心民眾都買物資送去花蓮，或者捐款，盡一份心力，在台發展的人氣啦啦隊成員李多慧稍早發文表示，她在上班前，先去一趟銀行，捐了30萬元，「祈願花蓮能夠早日恢復」。貼文曝光後，被大票網友讚爆。

李多慧在Threads上貼出匯款收執聯，並表示「祈願花蓮能夠早日恢復」。她透露自己在上班前就先去了一趟銀行，向花蓮地區的受災民眾致上慰問。為了盡一份心力，她透過賑災基金會捐了30萬元，「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活」。

文章曝光後，底下網友紛紛回應，「我要瘋了，要支持你一輩子」、「多慧你真的是天使，這要怎麼讓我不愛你呢」、「這是辛苦錢，真感人」、「好扯喔，李多慧超讚的」、「多慧公主是我們的台灣女兒」、「謝謝多慧，曾經在花蓮念書的我，為你的善心感到非常溫暖，謝謝你的愛心」。

事實上，這並非李多慧首次捐款，403花東大地震，她捐款30萬元，並說「我想了很多辦法，最後才想到這個方法幫台灣」。今年1月時，李多慧也曾透過影片表示，她將自己的部分收入捐給了一家兒童福利機構，金額約是新台幣50萬元，這筆錢是她的頻道和會員收入，「在我25年的人生中，這是第一次一次花這麼多錢，所以很激動」。