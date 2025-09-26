　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

▲▼韓國瑜 立法院院會 處理4100億特別條例 普發一萬現金。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖因暴風雨溢流，導致大量洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。立法院長韓國瑜24日表示，將與副院長江啟臣各捐出1個月薪資。韓國瑜今（26日）在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。

韓國瑜日前表示，花蓮的災情令人心痛難安，尚有多人安危未卜，許多家庭流離失所、處境憂惶。面對如此災情，他和江啟臣各捐出一個月薪水；立法院以及典亮基金會各捐出一百萬元，作為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作。我們真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

韓國瑜在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。

韓國瑜今日在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。大家的善行與愛心是受災同胞重振的力量，我們一起用善良與愛點亮希望，願慈悲溫暖遍滿人間，大家平安。

▼韓國瑜捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲▼韓國瑜捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲▼韓國瑜捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲▼韓國瑜捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

Potato Corner台中店9/27試營運　10月初再開新北、新竹店

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

【懷疑喵生】貓咪被伯恩山幼犬包圍狂吸！表情超淡定XD

政治熱門新聞

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

更多熱門

相關新聞

搶救小沂乾姑丈現場曝！　救難隊鏟子、水桶接力挖沙

搶救小沂乾姑丈現場曝！　救難隊鏟子、水桶接力挖沙

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，住在佛祖街的6歲女童小沂在乾姑姑、乾姑丈的保護下，在滿是泥巴的屋內待了一天，被救難人員救出，繼乾姑姑的遺體被運出後，目前正在持續開挖，試圖滿是泥沙的房屋內開挖，尋找乾姑丈，而現場的搶救畫面也曝光！

旅客背鏟子、扛鍋子湧車站　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

旅客背鏟子、扛鍋子湧車站　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

關鍵字：

捐款韓國瑜花蓮災情

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面