韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖因暴風雨溢流，導致大量洪水沖進光復鄉市區，災情慘重。立法院長韓國瑜24日表示，將與副院長江啟臣各捐出1個月薪資。韓國瑜今（26日）在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。

韓國瑜日前表示，花蓮的災情令人心痛難安，尚有多人安危未卜，許多家庭流離失所、處境憂惶。面對如此災情，他和江啟臣各捐出一個月薪水；立法院以及典亮基金會各捐出一百萬元，作為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作。我們真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

韓國瑜在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。

韓國瑜今日在臉書上曝光出他的捐款申請書，韓表示，今日已完成236萬元捐款，雖僅綿薄之力，但願能為花蓮嚴重災情盡上一份心力。大家的善行與愛心是受災同胞重振的力量，我們一起用善良與愛點亮希望，願慈悲溫暖遍滿人間，大家平安。

▼韓國瑜捐款證明。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）