生活

從泥濘中送來熱食　饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖

從泥濘中送來熱食 饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖（圖／饗賓集團提供）

▲饗賓集團花蓮兩間門市「開飯川食堂」與「饗泰多」，號召20位同仁投入花蓮光復鄉賑災行列。

圖、文／饗賓集團提供

樺加沙颱風引發豪雨重創花蓮，9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉災情慘重。面對突如其來的災難，饗賓集團在第一時間立即行動，由花蓮兩間門市「開飯川食堂」與「饗泰多」，號召20位同仁投入賑災行列，每日親手製作200份熱騰騰的餐盒，送往受災最嚴重的光復鄉。當滿載餐盒的車輛抵達部落時，青年們看到一車的溫暖，直說終於有飯可以吃了，還能一路吃到晚上，讓現場氣氛振奮不少。

這次的行動中，不僅有花蓮兩間門市的主廚與內外場夥伴攜手參與，更有多位一級主管從台北一早搭乘火車趕抵花蓮，與門市同仁並肩合作。從備料、烹調、裝盒到運送，每一份餐盒都凝聚著大家的心意與關懷。開飯營運資深經理林耀文形容：「送餐的路途滿是泥濘，就像在打仗一樣。但當看到部落青年眼中的堅毅與感激，那一刻我感受到心中的責任與力量。希望這小小的付出，能為光復鄉帶來支持與溫暖。」而為了讓居民能盡快吃上一口熱食，身為花蓮女婿的饗泰多花蓮店主廚陳威州更主動銷假上班，甚至開著自己的車，親自將餐盒送到災民手中。他說，熟悉的鄉間道路雖已滿佈泥濘，但只要能為受災鄉親盡一份心力，再辛苦也值得。

同樣來自光復鄉的開飯花蓮店經理林佳慧，因對家鄉有深厚情感，第一時間便與同仁相約「銷假」加入行動。她說：「大家都默契十足，不約而同站出來，因為我們都希望盡一份心力，陪伴災民走過這段艱難時光。」

從泥濘中送來熱食 饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖（圖／饗賓集團提供）

從泥濘中送來熱食 饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖（圖／饗賓集團提供）

從泥濘中送來熱食 饗賓集團攜手同仁為花蓮光復鄉注入溫暖（圖／饗賓集團提供）

目前馬太鞍部落仍有道路受阻、淤泥待清，生活物資短缺。饗賓集團將持續關注花蓮縣光復鄉及周邊鄉鎮的復原進度，並適時地提供援助，持續提供暖心餐盒，直到家園逐漸恢復。「這不只是一份工作，更是一份承載關懷與責任的使命。」饗賓集團期盼能與全體同仁，攜手陪伴花蓮居民共度難關，在最艱困的時刻，點亮重建的希望之光。

更多新聞
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

樺加沙颱風花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖饗賓集團

