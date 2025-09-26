▲內政部長劉世芳視導樺加沙颱風中央災害應變中心。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

針對9月21日會議音檔遭人擷取並斷章取義，內政部25日回應，部長劉世芳在與農業部林業及自然保育署、花蓮縣政府以及台灣大學專業團隊召開會議時，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則，討論內容聚焦於如何判斷與研議撤離的最佳時機、範圍及涉及戶數，以期將災害風險降到最低，「部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡，刻意製造誤解，令人遺憾」。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉嚴重洪災。外界對於災前居民撤離的指揮調度各執一詞。根據媒體披露的會議音檔，內政部長劉世芳曾表示，「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」，此語經曝光後引發外界質疑中央是否輕忽災情，甚至被解讀為「新創垂直避難」導致民眾誤判風險。

對此，內政部說明，對於各界關心的「垂直避難」議題，事實上「至高處垂直避難」、「依親」、「至避難收容處所」都是聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，以及花蓮縣政府114年水災保全計畫中認可的水災可行避難方式，關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離，並確認居家是否穩固(如鋼筋混凝土)、有無二樓以上，且不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀光復鄉市區，居民把握空檔整理家園。（圖／記者李毓康攝）



內政部進一步說明，中央災害應變中心的任何正式裁示，均會透過傳真公文、新聞稿，及通訊軟體群組等多元方式，於第一時間同步通知地方政府，確保訊息傳達快速且正確。

內政部強調，所有具體指令均應以正式紀錄為準；9月21日傍晚與農業部、花蓮縣政府及台大團隊完成該次會議後，中央災害應變中心隨即透過傳真公文正式通知花蓮縣政府。

內政部強調，依據《災害防救法》第4條與第24條規定，地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。中央自始全力支持地方，協助其採取一切必要行動，降低人民生命財產安全所受之威脅。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖毀光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重。（圖／記者李毓康攝）