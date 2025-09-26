協助災後復原！台鐵明起加開10班次列車　提供民間團體往返

▲為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵公司於9月27日起至29日加開列車10班次。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵公司於9月27日起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作。

台鐵公司說明加開班列時間及班次如下；

一、9月27日：

(一)、6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開（普悠瑪號）

停靠站：彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。

(二)、6164次樹林（06:15開）=光復(09:44到)，台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

(三)、6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到)，花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

(四)、6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到)（自強號）

停靠站：花蓮、光復。

(五)，6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到)（自強號）

停靠站：光復、花蓮。

二、9月28日

(一)、6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

(二)、6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

三、9月29日

(一)、6169次光復(14:32開)=彰化(19:45到)，台北17:36開、台中19:30開（普悠瑪號）

停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。

(二)、6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

(三)、6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

四、詳細班次及停靠站請洽台鐵公司網站（網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）查詢。