7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

▲7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 迎接即將來臨的中秋節，10月1日起雪淋霜霜淇淋與「法朋烘焙甜點坊」合作，聯名推出期間限定「蛋黃酥霜淇淋」，口味超還原！開賣期間至10月28日前每周五六日全口味憑iCash 2.0、iCash Pay享「第二件半價」，教師節連假期間也有全口味霜淇淋「第二件10元」。

▲7-11攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／業者提供）

●7-11霜淇淋新品

7-11雪淋霜霜淇淋自10月1日至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲酷聖霜霜淇淋將與「HWC黑沃咖啡」，聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」。（圖／業者提供）

同時酷聖霜霜淇淋在90間限定門市，也將與「HWC黑沃咖啡」聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆，將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋，打造大人系的精品霜淇淋。

●思樂冰、文旦新飲品

7-11近來也推出「芬達橘子思樂冰」，同步搭配萬聖節推出「幽靈杯」撕撕樂活動，限量50萬杯。凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享有驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」，另有「2杯1元」等優惠，還有芬達獨家周邊好禮。

▲▼「芬達橘子思樂冰」同步搭配萬聖節，推出「幽靈杯」撕撕樂活動。（圖／記者林育綾攝）

即日起至10月28日周末五六日，思樂冰全品項、全口味「第二杯5折」。9月26日至9月29日教師節連假期間，特大杯、大杯思樂冰，同規格「第二件10元」。

CITY 飲品系列則自10月1日起推出話題新品「文旦肉肉冰美式」、「文旦肉肉青茶」，嚴選老欉文旦，豐富果肉、清爽香甜。

▼7-11將於10月起推出話題新品「文旦肉肉冰美式」。（圖／業者提供）

●中秋造型包、烘焙新品

此外，7-ELEVEN在設有蒸食機的門市，即日起應景推出「中秋造型包」現蒸包子，3款造型口味餡料包括「蛋黃酥（奶皇口味）」、「玉兔（紫薯芋泥口味）」、「柚子（紅豆抹茶口味）」，售價每個45元，隨機上架，也能整包購買（一包6入）。

▼即日起應景推出「中秋造型包」。（圖／業者提供）

烘焙商品也與「吳一無二」聯名，再推全新3款新品，包含「伯爵風味蘋果丹麥」、「WOW裂!檸檬奶霜可頌」，還有甜點「聖多諾黑千層塔」以店內銷售人氣商品做開發，百元內親民價格就能購買。

▲此波與「吳一無二」聯名，推出烘焙新品。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也觀察到可頌熱潮不減，將於9月29日起獨家創新開發「彩虹可頌」，外層五彩繽紛的造型， 12層摺層手法，讓千層輕盈帶有奶油香氣，內餡為濃郁滑順的維也納奶霜，咬下具有微脆糖粒，於雙北825家門市限定販售。

▼7-11將於9月29日起獨家創新開發「彩虹可頌」。（圖／業者提供）

★全家X洪瑞珍創新三明治

全家近來再度與國民三明治「洪瑞珍三明治」合作創意口味，除了今年3月推出即造成轟動的「花生芝麻麻糬」回歸，更新增「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜滋味。

其中「泰奶奶蓋QQ三明治」以道地泰奶餡、鮮奶油為基底，再加入寒天QQ，將手搖飲概念融入三明治，變身為吃的飲料，此波「全家 X 洪瑞珍三明治」售價皆為42元，搭配指定飲品「享69元優惠」。

▲全家便利商店推出軟歐新品，也合作洪瑞珍三明治推創意口味。（圖／業者提供）

此外，看好消費者喜愛Q彈濕潤口感、保有穀物香氣的軟歐麵包，再推3款「石臼」軟歐系列新品。包括「真明太子軟法」、「火烤培根起司軟歐」、「莓果乳酪軟歐」售價45元至49元，即日起至9月30日，麵包全品項「任選第二件6折」。