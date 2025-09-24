　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

▲▼7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」，同步還有思樂冰優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 迎接即將來臨的中秋節，10月1日起雪淋霜霜淇淋與「法朋烘焙甜點坊」合作，聯名推出期間限定「蛋黃酥霜淇淋」，口味超還原！開賣期間至10月28日前每周五六日全口味憑iCash 2.0、iCash Pay享「第二件半價」，教師節連假期間也有全口味霜淇淋「第二件10元」。

▲▼7-11冰品、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲7-11攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，推出「蛋黃酥霜淇淋」。（圖／業者提供）

●7-11霜淇淋新品

7-11雪淋霜霜淇淋自10月1日至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲▼7-11冰品、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲酷聖霜霜淇淋將與「HWC黑沃咖啡」，聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」。（圖／業者提供）

同時酷聖霜霜淇淋在90間限定門市，也將與「HWC黑沃咖啡」聯名推出「黑可可摩卡酷聖霜」，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆，將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋，打造大人系的精品霜淇淋。

●思樂冰、文旦新飲品

7-11近來也推出「芬達橘子思樂冰」，同步搭配萬聖節推出「幽靈杯」撕撕樂活動，限量50萬杯。凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享有驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」，另有「2杯1元」等優惠，還有芬達獨家周邊好禮。

▲▼7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」，同步還有思樂冰優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「芬達橘子思樂冰」同步搭配萬聖節，推出「幽靈杯」撕撕樂活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」，同步還有思樂冰優惠。（圖／記者林育綾攝）

即日起至10月28日周末五六日，思樂冰全品項、全口味「第二杯5折」。9月26日至9月29日教師節連假期間，特大杯、大杯思樂冰，同規格「第二件10元」。

CITY 飲品系列則自10月1日起推出話題新品「文旦肉肉冰美式」、「文旦肉肉青茶」，嚴選老欉文旦，豐富果肉、清爽香甜。

▼7-11將於10月起推出話題新品「文旦肉肉冰美式」。（圖／業者提供）

▲▼7-11冰品、烘焙新品。（圖／業者提供）

●中秋造型包、烘焙新品

此外，7-ELEVEN在設有蒸食機的門市，即日起應景推出「中秋造型包」現蒸包子，3款造型口味餡料包括「蛋黃酥（奶皇口味）」、「玉兔（紫薯芋泥口味）」、「柚子（紅豆抹茶口味）」，售價每個45元，隨機上架，也能整包購買（一包6入）。

▼即日起應景推出「中秋造型包」。（圖／業者提供）

▲▼7-11冰品、烘焙新品。（圖／業者提供）

烘焙商品也與「吳一無二」聯名，再推全新3款新品，包含「伯爵風味蘋果丹麥」、「WOW裂!檸檬奶霜可頌」，還有甜點「聖多諾黑千層塔」以店內銷售人氣商品做開發，百元內親民價格就能購買。

▲▼7-11聯名法朋推出「蛋黃酥霜淇淋」，同步還有思樂冰優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲此波與「吳一無二」聯名，推出烘焙新品。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也觀察到可頌熱潮不減，將於9月29日起獨家創新開發「彩虹可頌」，外層五彩繽紛的造型， 12層摺層手法，讓千層輕盈帶有奶油香氣，內餡為濃郁滑順的維也納奶霜，咬下具有微脆糖粒，於雙北825家門市限定販售。

▼7-11將於9月29日起獨家創新開發「彩虹可頌」。（圖／業者提供）

▲▼7-11冰品、烘焙新品。（圖／業者提供）

★全家X洪瑞珍創新三明治

全家近來再度與國民三明治「洪瑞珍三明治」合作創意口味，除了今年3月推出即造成轟動的「花生芝麻麻糬」回歸，更新增「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜滋味。

其中「泰奶奶蓋QQ三明治」以道地泰奶餡、鮮奶油為基底，再加入寒天QQ，將手搖飲概念融入三明治，變身為吃的飲料，此波「全家 X 洪瑞珍三明治」售價皆為42元，搭配指定飲品「享69元優惠」。

▲全家便利商店推出軟歐新品，也合作洪瑞珍三明治推創意口味。（圖／業者提供）

此外，看好消費者喜愛Q彈濕潤口感、保有穀物香氣的軟歐麵包，再推3款「石臼」軟歐系列新品。包括「真明太子軟法」、「火烤培根起司軟歐」、「莓果乳酪軟歐」售價45元至49元，即日起至9月30日，麵包全品項「任選第二件6折」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

全聯花蓮門市遭泥水洪流灌入　業者：6名員工及顧客安全撤離

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場　首五日超殺優惠快搶

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

全聯花蓮門市遭泥水洪流灌入　業者：6名員工及顧客安全撤離

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場　首五日超殺優惠快搶

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

消費熱門新聞

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

德克士連假買1送1優惠一次看

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

7-11推出「蛋黃酥霜淇淋」超還原

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

超夯髮品美式賣場限時搶購

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

超商周末優惠一次看！霜淇淋買1送1、珍奶買2送2

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

更多熱門

相關新聞

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

全家便利商店與台南庶民美食代表「度小月餐廳」首度聯名，推出「肉燥烤飯糰」銅板價42元就能吃；同步還有以靈魂肉燥打造的「擔仔炊粉湯」。7-11也與晶華酒店聯名推出多款新品「北菇滑雞燴飯」、「紅燒牛肉麵」、「府城肉燥厚切排骨飯」等，星級飯店美食只要百元初頭就能吃。

陳耀訓公告終止現場販售蛋黃酥

陳耀訓公告終止現場販售蛋黃酥

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

「周休三日大爆炸」有人更驚呆：這天也放假

「周休三日大爆炸」有人更驚呆：這天也放假

關鍵字：

蛋黃酥霜淇淋7-11霜淇淋中秋節超商新品

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面