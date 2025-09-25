快訊／7-11開出11組發票大獎！只花36元中千萬　幸運門市曝光

▲7-11開出11組發票大獎。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25日）開出最新一期2025年7、8月統一發票，7-ELEVEN也公布好消息，這期共開出11組大獎，包括4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬。其中一位超級幸運兒只花36元就中1000萬元，200萬特獎幸運兒則只花29元。

統一超商表示，這期共有4位消費者獲得「千萬大獎」，分別在宜蘭縣頭城鎮的「7-ELEVEN烏石港門市」花36元購買飲品；桃園市蘆竹區的「7-ELEVEN的蘆工門市」花105元購買統一麵包、飲品；台南市龍崎區的「7-ELEVEN關北站門市」花102元購買飯糰、飲品；高雄市楠梓區的「7-ELEVEN 鑫建昌門市」花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得「200萬特獎」，包括在新竹市東區的日光門市花29元購買飲品；在新北市新店區的同仁門市花34元購買飲品；彰化縣鹿港鎮的鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

4位幸運中了「雲端發票專屬獎1百萬」，分別在新北市新莊區的金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；台北市南港區的港泰門市花40元購買飲品；台北市大安區的科興門市花29元買飲品；桃園市龜山區的勇利門市花25元買飲品。

▼2025年7、8月統一發票中獎號碼公布，7-11開出11組發票大獎。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 提醒，2025年5、6月期尚有17萬張、總計超過6520萬元獎金的uniopen會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年11月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市完成列印後，到代發獎金單位領獎。千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品，或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5到10%回饋。

▲7-11積極響應財政部雲端發票政策。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數。

存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

▼統一發票7、8月獎號出爐。（圖／社群中心製）