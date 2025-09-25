　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／7-11開出11組發票大獎！只花36元中千萬　幸運門市曝光

▲▼便利商店服務種類多樣化。（示意圖／實習記者楊欣倫攝）

▲7-11開出11組發票大獎。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25日）開出最新一期2025年7、8月統一發票，7-ELEVEN也公布好消息，這期共開出11組大獎，包括4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬。其中一位超級幸運兒只花36元就中1000萬元，200萬特獎幸運兒則只花29元。

統一超商表示，這期共有4位消費者獲得「千萬大獎」，分別在宜蘭縣頭城鎮的「7-ELEVEN烏石港門市」花36元購買飲品；桃園市蘆竹區的「7-ELEVEN的蘆工門市」花105元購買統一麵包、飲品；台南市龍崎區的「7-ELEVEN關北站門市」花102元購買飯糰、飲品；高雄市楠梓區的「7-ELEVEN 鑫建昌門市」花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得「200萬特獎」，包括在新竹市東區的日光門市花29元購買飲品；在新北市新店區的同仁門市花34元購買飲品；彰化縣鹿港鎮的鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

4位幸運中了「雲端發票專屬獎1百萬」，分別在新北市新莊區的金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；台北市南港區的港泰門市花40元購買飲品；台北市大安區的科興門市花29元買飲品；桃園市龜山區的勇利門市花25元買飲品。

▼2025年7、8月統一發票中獎號碼公布，7-11開出11組發票大獎。（圖／業者提供）

▲▼7-11開出11組發票大獎。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 提醒，2025年5、6月期尚有17萬張、總計超過6520萬元獎金的uniopen會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年11月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市完成列印後，到代發獎金單位領獎。千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品，或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5到10%回饋。

▲▼7-11開出11組發票大獎。（圖／業者提供）

▲7-11積極響應財政部雲端發票政策。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數。

存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

▼統一發票7、8月獎號出爐。（圖／社群中心製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「47折神券」限時9天　咔啦脆雞+原味蛋撻一次吃

快訊／全家開出8組發票大獎！花50元就中千萬　幸運門市一次看

快訊／全聯開出2組千萬發票、1組200萬　幸運門市一次看

快訊／OKmart 開出千萬發票！父親節消費中獎　幸運門市曝光

快訊／7-11開出11組發票大獎！只花36元中千萬　幸運門市曝光

快訊／萊爾富開出千萬發票！只花62元就中獎　幸運門市曝光

鼓動在地經濟力！豐原太平洋百貨週年慶開賣　最殺回饋41%

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

肯德基「47折神券」限時9天　咔啦脆雞+原味蛋撻一次吃

快訊／全家開出8組發票大獎！花50元就中千萬　幸運門市一次看

快訊／全聯開出2組千萬發票、1組200萬　幸運門市一次看

快訊／OKmart 開出千萬發票！父親節消費中獎　幸運門市曝光

快訊／7-11開出11組發票大獎！只花36元中千萬　幸運門市曝光

快訊／萊爾富開出千萬發票！只花62元就中獎　幸運門市曝光

鼓動在地經濟力！豐原太平洋百貨週年慶開賣　最殺回饋41%

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【救出後還抱緊緊】搜救30小時！ 特搜員暖聲安慰哭喊孩童：媽媽馬上出來了

消費熱門新聞

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

快訊／OKmart 開出千萬發票！幸運門市曝

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

肯德基47折神券限時9天快閃

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

更多熱門

相關新聞

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

財政部今（25日）開出最新一期2025年7~8月統一發票，全聯福利中心也公布，這期統一發票開出2張千萬特別獎、1張200萬特獎，千萬特別獎其一開在新北五股德音門市，中獎者消費699元購買香菇、雞蛋、豬肉等食材；另一張特開在高雄苓雅門市，中獎者消費398元購買咖啡就中1千萬元。

快訊／OKmart 開出千萬發票！幸運門市曝

快訊／OKmart 開出千萬發票！幸運門市曝

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

關鍵字：

發票統一發票7-11

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面