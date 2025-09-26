剪黏、木雕國寶師聯手「守護廟門點綴廟頂」　大甲鎮瀾宮結緣

▲大甲鎮瀾宮門神。（圖／蔡明海提供）



記者陳崑福／屏東報導

台中大甲鎮瀾宮不僅是媽祖信仰的重要中心，更是傳統工藝師傅大顯身手的舞台，71歲的木雕大師蔡明海與76歲、人稱「火師」的剪黏國寶陳三火，兩人原本分屬不同領域，卻在鎮瀾宮因緣際會合作，分別以雕刻門神與修復剪黏展現工藝才華，談起過程時彼此激盪，也說不可思議。

蔡明海從小家境清寒，國小畢業就因父親一句「給子孫千金，不如一藝在手」，國小畢業，因表弟張進丁介紹到中部i李秋龍家中做家具；17歲在師兄陳新展引薦下，拜林榮坤師傅學藝，正式踏入廟宇雕刻世界。他形容，「家具木雕和廟宇雕刻，就像從幼稚園直升國中，挑戰完全不同。」憑著這股韌性與勤學，他退伍後就成為廟宇雕刻負責人。

在好友「仙子」李太豐提攜下，蔡明海年僅25歲就承接台北艋舺龍山寺神龕、26歲雕刻大甲鎮瀾宮結網，28歲完成鎮瀾宮八座莊嚴門神，名聲一舉打響。此後，他陸續完成台南新營上帝公廟、麻豆五王廟觀音殿、屏東車城福安宮等大型工程，成為廟宇雕刻領域的佼佼者。37、8歲後，他更轉向創作，開啟藝術新篇章。

與蔡明海齊名的，是剪黏國寶陳三火。他出身於工藝世家，父親是寺廟彩繪師，耳濡目染下對剪黏產生濃厚興趣。國中畢業後，他跟隨大哥李世逸學藝，並與師弟陳瑞連一起學習，回憶當年兄長嚴格教導，讓他打下紮實根基。

陳三火2003年首創「敲擊隨緣技法」，以敲擊破片取代傳統剪製，成功拼貼出達摩祖師塑像，開啟剪黏藝術化的新局。他始終保持實驗與創新的精神，讓傳統工藝走向更創新自由的呈現。

▲「火師」製作大甲鎮瀾宮剪黏。（圖／取自鎮瀾宮臉書）

2019年，鎮瀾宮廟頂整修工程啟動，原由哥哥率領團隊完成，這次卻因緣際會由陳三火接下修復任務。他回憶：「那四年幾乎沒有人來打擾，好像是媽祖要我專心修復。」最終，修復工程圓滿完成，他的剪黏藝術再次獲得肯定。

1位是以堅實刀工雕刻莊嚴門神的木雕師，1位是以碎片拼貼重塑生命的剪黏國寶，看似平行的工藝之路，卻在鎮瀾宮交會。蔡明海的門神守護廟門，陳三火的剪黏點綴廟頂，陳瑞連的廟宇剪黏陶砂(往生後由太太陳麗秀手)，他們談起彼此的經驗時，往往笑談工藝的挑戰與靈感，火花不斷。

在傳統廟宇的文化脈絡中，他們的故事展現出一種跨領域的巧合與默契。這段不可思議的工藝情緣，也成為媽祖信仰下最動人的見證之一。