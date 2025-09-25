　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市出現首例本土登革熱個案　衛生局籲民眾加強孳清

▲桃園市衛生局今天公布桃市出現首例本土登革熱確診個案，患者為50歲本國籍男性。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局今天公布桃市出現首例本土登革熱確診個案，患者為50歲本國籍男性。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局今（25）日公布出現首例本土登革熱確診個案，個案為50歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，於9月15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後於24日晚間確診為今年首例本土登革熱。

桃市衛生局表示，接獲通報後已立即啟動緊急防治措施，派員針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查，並會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑50公尺範圍進行孳生源清除與化學防治，並擴大至100公尺範圍進行社區孳清、消毒及衛教宣導，總計巡查288戶、清除65個積水容器，並加強鄰近住戶健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案，衛生局將持續監測疫情。

衛生局指出，今年1月至8月衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒（調）稽查約2萬8,380次，孳生源清除動員約22萬6,255人次，清除髒亂點約3,189處，清除約3萬4,200個容器，衛生局呼籲市民朋友務必落實「巡、倒、清、刷」，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，如發現積水問題應立即清除；持續使用容器應倒置或加蓋，落實容器減量，以杜絕病媒蚊孳生。對於未落實孳清者，將依規定開罰，最高可處新台幣15,000元。

▲桃園市衛生局衛生局疾病管制科科長關百娟提醒民眾，如發現有疑似症狀務必及早就醫。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局疾病管制科科長關百娟提醒民眾，如發現有疑似症狀務必及早就醫。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，民眾如發現有疑似症狀務必及早就醫，並可至桃市登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，相關院所資訊可至桃園市政府衛生局網站（https://reurl.cc/pYoVxd）查詢。

另外，外出活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬及傳播風險，民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線「1999」，或防疫專線0800-033-355洽詢。

 【更多新聞】

桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治　抽血驗出酒駕

桃園救災團隊挺進花蓮　張善政：將儘快調度抽泥機前往

老父不想死！兒推墜落溪谷「壓頭入溪」溺死他　逆子判11年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八德區公所與全越運動公司　攜手推動「健康運動回饋計畫」

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

⽩沙屯三神贊境登場　南投警方公布交管時間範圍

九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

營養午餐是「束脩六禮餐」　中埔國小的教師節超有創意

三口甜蜜茶謝師恩！新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

陪孩子走過低潮　台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

當文化遇上科技！台南推AI共創課程　學生從故宮文物汲取靈感

快訊／花蓮縣宣布：光復鄉明停班停課

南消七大隊防災日演練　聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

八德區公所與全越運動公司　攜手推動「健康運動回饋計畫」

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

⽩沙屯三神贊境登場　南投警方公布交管時間範圍

九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

營養午餐是「束脩六禮餐」　中埔國小的教師節超有創意

三口甜蜜茶謝師恩！新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

陪孩子走過低潮　台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

當文化遇上科技！台南推AI共創課程　學生從故宮文物汲取靈感

快訊／花蓮縣宣布：光復鄉明停班停課

南消七大隊防災日演練　聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

地方熱門新聞

八德區公所與全越運動　推動健康運動回饋

花蓮縣：光復鄉明停班停課

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞吸客

中埔國小「束脩六禮餐」體驗敬師之情

南投警方公布⽩沙屯三神贊境活動交通管制時間範圍

南消七大隊防災日演練聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

陪孩子走過低潮台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

九九峰自然保留區滿25歲了

新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

台東縣宣布：2村明天停班停課

當文化遇上科技！台南推AI共創課程學生從故宮文物汲取靈感

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

更多熱門

相關新聞

北市驚爆食安問題　逾30學生吃便當發燒、腹瀉

北市驚爆食安問題　逾30學生吃便當發燒、腹瀉

民眾黨台北市議員陳宥丞指出，北市近期爆出食安風波，某補習班學生和老師在9月19日晚餐時間，在安親班食用合作的便當店所販售的便當後，竟有多人於9月20日起出現發燒、噁心、腹瀉、腹痛等症狀，約30人分別至各醫療院所就醫。北市衛生局前往稽查後令暫停作業，近查原因。

彰化公費流感疫苗10/1開打！「左流右新」雙重防護

彰化公費流感疫苗10/1開打！「左流右新」雙重防護

高雄肉店驚見「米奇家族吃buffet」 噁心畫面曝！

高雄肉店驚見「米奇家族吃buffet」 噁心畫面曝！

腸病毒死亡創6年新高　屏衛生局：守護幼童不可鬆懈

腸病毒死亡創6年新高　屏衛生局：守護幼童不可鬆懈

疫苗登載爆烏龍！被註記「打過了」　

疫苗登載爆烏龍！被註記「打過了」　

關鍵字：

桃市首例登革熱個案衛生局加強孳清

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面