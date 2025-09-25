桃市出現首例本土登革熱個案　衛生局籲民眾加強孳清

▲桃園市衛生局今天公布桃市出現首例本土登革熱確診個案，患者為50歲本國籍男性。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局今（25）日公布出現首例本土登革熱確診個案，個案為50歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，於9月15日出現發燒症狀，16日至22日期間因身體不適曾就醫2次，經診所轉介至醫院通報後於24日晚間確診為今年首例本土登革熱。

桃市衛生局表示，接獲通報後已立即啟動緊急防治措施，派員針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查，並會同環保局、桃園區公所及里長，針對個案住家周邊半徑50公尺範圍進行孳生源清除與化學防治，並擴大至100公尺範圍進行社區孳清、消毒及衛教宣導，總計巡查288戶、清除65個積水容器，並加強鄰近住戶健康監測，目前尚未發現疑似症狀個案，衛生局將持續監測疫情。

衛生局指出，今年1月至8月衛生局及環保局合作執行登革熱病媒蚊防治工作，執行病媒（調）稽查約2萬8,380次，孳生源清除動員約22萬6,255人次，清除髒亂點約3,189處，清除約3萬4,200個容器，衛生局呼籲市民朋友務必落實「巡、倒、清、刷」，檢視居家及戶外環境是否堆置廢棄容器、雜物、桶缸甕、花盆底盤、帆布或廢輪胎等，如發現積水問題應立即清除；持續使用容器應倒置或加蓋，落實容器減量，以杜絕病媒蚊孳生。對於未落實孳清者，將依規定開罰，最高可處新台幣15,000元。

▲桃園市衛生局疾病管制科科長關百娟提醒民眾，如發現有疑似症狀務必及早就醫。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局提醒，登革熱主要症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，民眾如發現有疑似症狀務必及早就醫，並可至桃市登革熱NS1抗原快速檢驗合約院所接受篩檢，就診時務必主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，相關院所資訊可至桃園市政府衛生局網站（https://reurl.cc/pYoVxd）查詢。

另外，外出活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬及傳播風險，民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線「1999」，或防疫專線0800-033-355洽詢。