社會 社會焦點 保障人權

百艘船隊海巡祈福！2025蘭陽媽祖文化節開幕　默哀為洪災祝禱

▲▼蘭陽媽祖文化節今（26日）起展開為期3天的海陸遶境活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛（上圖中）率參與活動信眾，共同默哀1分鐘，為花蓮光復鄉災民祈福祝禱。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘭陽媽祖文化節今（26日）起展開為期3天的海陸遶境活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛（上圖中）率參與活動信眾，共同默哀1分鐘，為花蓮光復鄉災民祈福祝禱。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2025蘭陽媽祖文化節今（26）日正式揭開序幕，一早活動開場前，宜蘭縣代理縣長林茂盛率領縣府一級主管及參與民眾，共同為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件的罹難者及受災民眾默哀1分鐘祈福。代理縣長林茂盛說，媽祖信仰自古以來庇佑漁民與百姓平安，如今更是精神依靠，並呼籲宜蘭鄉親發揮守望相助精神，陪伴花蓮走過難關。

▲▼蘭陽媽祖文化節今（26日）起展開為期3天的海陸遶境活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛（上圖中）率參與活動信眾，共同默哀1分鐘，為花蓮光復鄉災民祈福祝禱。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2025蘭陽媽祖文化節今早正式展開後，海巡遶境活動自南方澳漁港啟航，吸引逾百艘船隻參與，包括蘇澳區漁會的66艘漁船、13艘賞鯨船及頭城區漁會接駕的20艘漁船，場面壯觀。海巡署「宜蘭艦」更噴水祈福，伴航護駕。活動亮點之一是素有「最神秘媽祖」之稱的北方澳軍港五姊妹媽祖首次出港，吸引大批信眾目光。同時，南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座16週年，邀請全台16座天后宮廟共襄盛舉，信仰氛圍熱烈。

▲▼逾百艘船隻參與2025蘭陽媽祖文化節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼逾百艘船隻參與2025蘭陽媽祖文化節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼逾百艘船隻參與2025蘭陽媽祖文化節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

百餘艘船隊完成兩小時海上巡禮後，將於烏石港舉行「海陸會香科儀大典」，祈求後續陸上遶境平安順遂。當地宮廟及頭城區漁會設置多處點心站，提供茶水與餐點，並推出「集章趣」活動，吸引民眾參與。遶境隊伍隨後展開陸巡，途經頭城、礁溪、宜蘭、五結、羅東、冬山及蘇澳市區，沿途設置祈福點，林代理縣長親自發放平安符，庇佑信眾闔家平安。

活動另一重頭戲將於明（27）日上午登場，擁有三百餘年歷史的雲林西螺福興宮太平媽祖，將首次進入蘭陽平原，與南方澳進安宮珊瑚媽祖舉行「雙媽會」，象徵信仰的團結與交流。

縣府表示，蘭陽媽祖文化節不僅是宜蘭年度重要宗教盛事，更帶動地方觀光與產業發展。今年活動融合「媽祖慈航護宜蘭．環保永續淨蘭陽」理念，呼籲信眾在信仰中重視環境永續，展現宗教文化與地方發展並進的精神。特別是在花蓮災後時刻，期待透過媽祖慈悲庇佑，凝聚眾人祈願力量，為蘭陽祈福，也為花蓮加油。

更多活動訊息，請至「2025蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢： https://reurl.cc/bYY0NM

2025蘭陽媽祖文化節開幕為花蓮光復鄉災民祈福祝禱

