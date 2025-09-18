　
民生消費

親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！

消費中心／綜合報導

這幾年人氣狂飆的運動品牌 New Balance，不只霸佔潮流街拍版面，現在更為小 NB 迷們打造專屬天地！New Balance Kids Store 童裝專賣店，正式進軍台北信義新光三越 A8 五樓，讓全家大小都能化身最有型的 NB 潮人。店內集結 0-12 歲鞋款、服飾、配件，輕鬆滿足潮爸媽們的一站式購物需求。踏進店裡，不只是一場購物，更是一場充滿樂趣的親子探險！孩子可以盡情試穿、挑選心愛的單品，爸媽也能在此找到與寶貝們的專屬穿搭默契。讓購物成為親子間最期待、最有回憶的假日行程！

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

New Balance Kids Store 童裝專賣店必逛3亮點：

必逛1：七大童裝系列齊聚，兩大首賣/獨賣系列必收！

NB Kids Store 一口氣帶來七大童裝系列，從百搭必備的 ESSENTIAL 系列、甜美可愛的 GIRL’S PACK，到充滿運動感的SPORTS PACK、OUTDOOR 機能線與 VACANCE 涼爽系列，全面滿足孩子們日常、假期與戶外的穿搭需求，讓小小潮人們隨心展現個人風格。

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

其中，最不容錯過的兩大系列，絕對讓爸媽們眼睛一亮：

全台獨賣 1：GREY LABEL 時尚支線，以低飽和度中性色調打造簡約高級感，One Tone色系顯現時髦質感，輕鬆讓孩子們成為街頭焦點。

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

全台首賣 2：COLLABO 跨界系列，首次登場便吸睛滿點，邀請插畫家以手繪線條結合潮流元素，讓每一件都像是穿在身上的小小藝術品，拍照打卡超出片。

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

無論平日上學或者週末出遊，NB Kids 童裝服飾都能讓孩子輕鬆切換風格，展現不輸大人的時尚態度，成為自己舞台上的小小主角！

必逛2：Mini-me 親子鞋款1000、740、1906、574  親子默契穿搭一次稿定！

除了多元的服飾系列，Kids Store 鞋款更是開幕一大亮點，讓全家大小能輕鬆搭配同款潮鞋時尚出街。無論是掌握 Y2K 潮流的1000、740、1906，或是匠心獨具的 990v6，透過多樣鞋款打造親子潮流風格。

不僅如此，店內還有深受爸媽喜愛的 574 系列，採用硬挺鞋底提供穩固支撐，不僅能改善腿型與足弓塌陷，還擁有專屬兒童鞋楦、與魔鬼氈鞋帶設計，讓行走更順暢、穿脫更輕鬆。爸媽腳上是經典，孩子腳上是童趣演繹，不只可愛度滿分，讓小朋友奔跑、跳躍時也能舒適又安心；最重要的是，穿上親子同款鞋，默契瞬間升級，走到哪裡都超出片！

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

必逛3：獨家NB書包牆 潮童日常一站全包攻略

來到 NB Kids Store，除了潮流服飾與鞋款，絕對不能錯過的還有「書包牆」！店內一次推出 8 款童書包，設計風格多元，從簡約經典的單色系到活潑清新的馬卡龍色系應有盡有。

▲▼ 親子時尚新地標！New Balance Kids Store童裝店信義區登場，三大必逛亮點總整理！ 。（圖／nb）

這些書包不僅能輕鬆滿足孩子們上學、出遊或日常穿搭的需求，更完美兼顧了實用性與時髦度。趁著開學季為孩子們換上新背包，出門就自帶小小光環成為目光焦點！

驚喜加碼：開幕優惠必衝 限量好康送到手軟

週末想去哪放風？來場時尚又有趣的親子小旅行正是時候！這個週末，就到信義新光三越 A8 五樓的NB Kids Store，讓爸媽悠閒挑選鞋款、服飾、配件，孩子們也能盡情探索、試穿喜歡的造型，保證玩到不想回家，還能把多重好禮一次帶回家：

好禮 1：完成門市互動遊戲，即贈限定造型氣球
好禮 2：來店任一消費，即贈爆米花一份
好禮 3：購買任一鞋款、服飾或包款，即贈童襪一雙
好禮 4：消費任兩件商品即享 8 折優惠
讓孩子玩得開心、爸媽買得划算，整個週末都充滿儀式感！

▲▼ nb 。（圖／nb）

線上線下同步開幕 優惠全面開跑 輕鬆入手潮童新裝

無法到現場的潮爸潮媽們也不用擔心！New Balance 童裝系列也同步進軍 Momo、蝦皮兩大電商平台，讓爸媽不出門也能輕鬆選購。無論你是想親自帶孩子體驗門市樂趣，還是躺在沙發滑滑手機下單，也能為孩子們輕鬆添購新裝。

Momo 官方旗艦店：即日起至 9/30，全館 95 折，消費滿額再送 Momo 回饋點數 
> https://reurl.cc/nYrV1X
蝦皮官方旗艦店：即日起至 9/30，全館同享 95 折，滿額再送蝦皮回饋點數
> https://reurl.cc/ekLjox

趕緊把握這波優惠，打造全家人最潮的親子穿搭！

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

New Balance NB Kid Store 童裝 童鞋 書包 開幕 時尚

