日研究：蚊子靠「這招」10公尺外鎖定人類！　最愛襪子味

深夜昏昏欲睡時，耳朵旁邊有蚊子聲最是惱人！日本研究發現，蚊子可以透過人類呼出的二氧化碳加強感知能力，在戶外約10公尺的距離就能辨認出人類，並依靠視覺與嗅覺逐漸靠近，研究人員還實測蚊子最愛的「穿過的襪子氣味」與討厭的「草本香氣」，發現聞過人類二氧化碳的蚊子，對兩者的反應都更為強烈。

根據《讀賣新聞》報導，理化學研究所與花王的研究團隊發表實驗結果，顯示蚊子在感知到人類呼吸的二氧化碳後，視覺與嗅覺就會變得更加敏銳，對氣味等刺激的反應也會增強。這一發現有望成為防止蚊蟲叮咬的有效對策線索，相關論文已刊登於科學期刊《Scientific Reports》。

研究團隊開發了一種能讓蚊子誤以為自己正在自由飛行的「虛擬空間」裝置，首先將蚊子固定起來，在其前方設置LED面板，並播放移動的條紋圖案，然後讓蚊子接觸不同的氣味與二氧化碳，測量翅膀振動聲來判斷反應強弱。

結果發現，即使僅接觸到相當於人類呼氣濃度1/10的二氧化碳，蚊子的反應也會比未接觸的蚊子更強烈，並且在條紋移動更快或顏色變淡的情況下，仍會持續展現追蹤行為。

研究人員還測試了蚊子喜愛的「穿過的襪子氣味」與蚊子討厭的「草本香氣」。結果顯示，接觸二氧化碳的蚊子，比未接觸的更快朝向襪子氣味靠近，同時也更積極避開草本香氣。

花王人類健康照護研究所的研究員難波綾表示：「因為有二氧化碳的存在，蚊子在黑暗中能更容易追蹤人類。」

愛媛大學生態保健科學教授渡邊幸三則強調：「這次實驗更清楚地驗證了早已被認知的蚊子行為，研究昆蟲會受到吸引的原因，未來在農業害蟲防治對策上，就能有更廣泛的應用。」



