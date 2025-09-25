「1后戰2王」多魚運動！珍貴畫面首曝光　全程僅耗時110秒

▲科學家首次拍下「豹紋鯊」的多重交配畫面，1后2王的繁衍策略，成為人類探索大自然最珍貴的線索。（翻攝自YouTube@UniSC: University of the Sunshine Coast）

圖文／鏡週刊

人類持續探索大自然，以利保護生物多樣性，繼野生黑色母美洲豹與斑點公美洲豹交配過程首度被拍下後，科學家也首次拍下「豹紋鯊」的多重交配畫面，1后2王的繁衍策略，成為人類探索大自然最珍貴的線索。

澳洲陽光海岸大學的海洋生物學家拉索斯（Hugo Lassauce）近日首度公開豹紋鯊的多重交配畫面，他在新喀里多尼亞外海監測鯊魚時，意外撞見這場1后2王的繁衍策略。拉索斯透露，「我看到一隻母鯊魚，被兩隻公鯊魚緊緊咬住胸鰭，趴在下方的沙地上。我立刻叫同事把船開走」，自己則浮在水面上，在冰冷的海水裡足足等了一個小時，牠們才終於游上來。

▲科學家首次拍下「豹紋鯊」的多重交配畫面，1后2王的繁衍策略，成為人類探索大自然最珍貴的線索。（翻攝自YouTube@UniSC: University of the Sunshine Coast）

拉索斯透露，交配整個過程發生得非常快，第一隻花了63秒，另一隻47秒，並彷彿耗盡所有力氣，「一動也不動地躺在海底，而母鯊魚則活力十足地游走了。」

事實上，這次女主角「豹紋鯊」其實身懷多項絕技，在幼鯊時期因身上有斑馬條紋，因此也被稱為斑馬鯊（Zebra Shark），是出了名擁有複雜繁殖策略的物種，能在「有性生殖」與「無性孤雌生殖」（parthenogenesis）之間自由切換，且部分物種的雌鯊甚至能在體內儲存精子長達數年，待最佳時機再讓卵子受精。

不過，科學家也坦言，雖「無性生殖」是求偶時找不到另一半較為方便的方法，但也會因此導致多樣性下降；相反，這次首次拍到的「一妻多夫」制，則對於瀕危物種的存續還說相當重要，能大幅增加後代的基因多樣性。



更多鏡週刊報導

全球首見！黑色美洲豹野外「金貴交配畫面」曝光 專家興奮喊：像中了頭獎

「晚上不要熟睡」注意山上聲音 馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！網驚：頭皮發麻

「買地送老婆」台中不動產廣告掀熱議 網讚爆喊划算！房仲曝真相了