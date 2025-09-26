法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

▲布魯妮陪同丈夫接受媒體訪問。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌與利比亞進行非法政治獻金交易，被重判5年有期徒刑，創下該國現代史上前所未見的紀錄。判決宣布後，他的前超模妻子布魯妮（Carla Bruni）突然拔下記者的麥克風套，並且隨手丟在地上。

▲布魯妮拔掉記者麥克風套，隨手丟在地上。（圖／達志影像／美聯社）



70歲的沙柯吉在法庭外堅稱清白，「如果他們堅持要我睡在監獄裡，我就會抬頭挺胸去坐牢。」57歲的布魯妮全程陪伴在側，隨後2人步向座車，準備返回巴黎16區的高級住宅區時，她突然對調查網站Mediapart的記者做出不尋常舉動，並且全程掛著謎樣微笑。

???? ALERTE INFO ????



Carla Bruni ATTRAPE la bonnette de MEDIAPART avant de quitter le tribunal. pic.twitter.com/bUEWnhtZ68 — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2025

2013年，法國調查法官根據Mediapart的報導展開調查。該報引述一份疑似利比亞情報的文件指出，沙柯吉可能在2006年12月與時任利比亞鐵腕領導人格達費（Muammar Gaddafi）達成協議，接受資金援助其2007年總統競選活動。

沙柯吉於2007至2012年擔任法國總統，2008年與義大利出生的前超模布魯妮閃婚，而這是他的第三段婚姻，兩人育有一女，現年13歲。布魯妮曾為法國政壇帶來一股時尚風潮，在陪同丈夫出訪時成為鎂光燈焦點，甚至創作歌曲讚頌丈夫。

柯沙吉25日被判5年有期徒刑，同時必需繳納10萬歐元（約357萬台幣）罰款，即使提出上訴也必須先入獄，預計近日開始服刑。此量刑不僅比外界預期得更重，也使他成為法國現代史上首位實際入獄的前總統。

沙柯吉表示將提起上訴，布魯妮也在Instagram發文力挺丈夫，寫下「愛是答案」，並且加上「仇恨不會獲勝」的標籤。