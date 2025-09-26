　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

▲▼法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上。法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與他的前超模妻子布魯妮（Carla Bruni）（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯妮陪同丈夫接受媒體訪問。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）涉嫌與利比亞進行非法政治獻金交易，被重判5年有期徒刑，創下該國現代史上前所未見的紀錄。判決宣布後，他的前超模妻子布魯妮（Carla Bruni）突然拔下記者的麥克風套，並且隨手丟在地上。

▲▼法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上。法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與他的前超模妻子布魯妮（Carla Bruni）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上。法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與他的前超模妻子布魯妮（Carla Bruni）（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯妮拔掉記者麥克風套，隨手丟在地上。（圖／達志影像／美聯社）

70歲的沙柯吉在法庭外堅稱清白，「如果他們堅持要我睡在監獄裡，我就會抬頭挺胸去坐牢。」57歲的布魯妮全程陪伴在側，隨後2人步向座車，準備返回巴黎16區的高級住宅區時，她突然對調查網站Mediapart的記者做出不尋常舉動，並且全程掛著謎樣微笑。

2013年，法國調查法官根據Mediapart的報導展開調查。該報引述一份疑似利比亞情報的文件指出，沙柯吉可能在2006年12月與時任利比亞鐵腕領導人格達費（Muammar Gaddafi）達成協議，接受資金援助其2007年總統競選活動。

沙柯吉於2007至2012年擔任法國總統，2008年與義大利出生的前超模布魯妮閃婚，而這是他的第三段婚姻，兩人育有一女，現年13歲。布魯妮曾為法國政壇帶來一股時尚風潮，在陪同丈夫出訪時成為鎂光燈焦點，甚至創作歌曲讚頌丈夫。

柯沙吉25日被判5年有期徒刑，同時必需繳納10萬歐元（約357萬台幣）罰款，即使提出上訴也必須先入獄，預計近日開始服刑。此量刑不僅比外界預期得更重，也使他成為法國現代史上首位實際入獄的前總統。

沙柯吉表示將提起上訴，布魯妮也在Instagram發文力挺丈夫，寫下「愛是答案」，並且加上「仇恨不會獲勝」的標籤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玉女歌手紅遍亞洲「突離開台灣多年」　47歲近況曝
快訊／沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車壓死他
不尋常！五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美
快訊／台股大跌！　失守26000
光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳
快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警
1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意
大陸「抵制失德藝人」下重手！「3類踩紅線藝人」禁用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

關稅3連發！　川普宣布「藥品課徵100%關稅」1條件可豁免

北韓洲際飛彈「可攜核武」攻美　李在明示警：即將研發成功

川普重砲連發！　又宣布對「多項家具」課徵30%以上關稅

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

川普宣布「所有外國大型卡車」課徵25%關稅　10月起生效

川普批准TikTok在美營運：習近平已同意　美國將全面監管

快訊／川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

關稅3連發！　川普宣布「藥品課徵100%關稅」1條件可豁免

北韓洲際飛彈「可攜核武」攻美　李在明示警：即將研發成功

川普重砲連發！　又宣布對「多項家具」課徵30%以上關稅

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

川普宣布「所有外國大型卡車」課徵25%關稅　10月起生效

川普批准TikTok在美營運：習近平已同意　美國將全面監管

快訊／川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

瑞迪克執教1季就獲湖人續約　總管尊重詹皇「自主決定」未來

道奇蒙西：今年比以往更加艱難　熬過低潮、2度傷停終於封王

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

心狠手辣做事不留情面三大星座！TOP 1用報復心態發狠　讓人沒有轉圜餘地

酷連作夢都在剪片　《中文怪物》壓力大：不敢看脆

國際熱門新聞

捷安特遭美暫扣！學者揭主因：台灣崇洋媚外

五角大廈急召「高階將領」返美開會

巴拉圭總統：拔起不正義樹根　現在是台灣入聯時刻

川普：藥品課徵100%關稅1條件可豁免

俄4軍機進入ADIZ　美F-16緊急升空攔截

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

Panasonic萬人大裁員　驚人優離方案曝

新關稅？美鎖定3類產品啟動國安調查

經濟數據強勁憂降息暫緩　美股再收挫

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元訂位爆滿

北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

沙柯吉遭判刑5年！成法國首位入獄前總統

快訊／川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

更多熱門

相關新聞

沙柯吉遭判刑5年！成法國首位入獄前總統

沙柯吉遭判刑5年！成法國首位入獄前總統

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）於周四（25日）遭巴黎刑事法院判處5年有期徒刑，罪名是與利比亞已故領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）非法提供競選資金共謀。法院同時裁定他需繳納10萬歐元（約357萬台幣）罰款。判決規定，即使沙柯吉提出上訴，他也必須先入獄，預計將在數日內被送入巴黎監獄服刑，這使他成為法國歷史上首位實際入獄的前總統。

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢：律師全程在場

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢：律師全程在場

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

世界領袖齊聚聯合國！法國承認巴勒斯坦國地位

世界領袖齊聚聯合國！法國承認巴勒斯坦國地位

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

關鍵字：

法國沙柯吉政治獻金布魯妮MediapartCarla BruniNicolas SarkozyNicolas Sarkozy

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

最不尊重別人的三大星座！

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面