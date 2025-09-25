　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沙柯吉收受利比亞資金「遭判刑5年」！成法國首位入獄前總統

▲▼法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透）

▲法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）於周四（25日）遭巴黎刑事法院判處5年有期徒刑，罪名是與利比亞已故領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）非法提供競選資金共謀。法院同時裁定他需繳納10萬歐元（約357萬台幣）罰款。判決規定，即使沙柯吉提出上訴，他也必須先入獄，預計將在數日內被送入巴黎監獄服刑，這使他成為法國歷史上首位實際入獄的前總統。

綜合外媒報導，法院指出，沙柯吉在2007年總統大選期間，允許其親信聯絡利比亞官員，以取得競選所需的財務支援，構成刑事共謀罪。然而，對於其他指控，包括貪汙與非法競選融資，法院裁定證據不足，宣判無罪。主審法官加瓦里諾（Nathalie Gavarino）表示，雖無證據顯示資金直接流入沙柯吉個人帳戶，但他「知情並默許幕僚與利比亞接觸」，因此構成犯罪共謀。

▲▼法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透社）

這起案件源自2013年的調查，當時利比亞已故獨裁者格達費之子塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）指控沙柯吉收受父親提供的數百萬歐元政治獻金。2014年，黎巴嫩商人塔基丁（Ziad Takieddine）亦提供書面證據，顯示沙柯吉競選活動獲得來自利比亞的巨額資金，甚至在他就任總統後，這筆資金仍持續支付。沙柯吉於2007年至2012年任總統，2012年競選連任失敗後便成為多起刑事調查的對象。

對於判決，現年70歲的沙柯吉在庭外表示，他「將在監獄裡睡覺，但會昂首挺胸」，並強調會提出上訴以捍衛自己的權利。沙柯吉過去亦因其他案件被判刑，包括2014年試圖賄賂法官一案，曾在家中配戴電子腳鐐服刑。今年6月，他因貪汙與濫權罪被定罪，並被撤銷法國最高榮譽「榮譽軍團勳章」。

