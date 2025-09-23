生死3公尺！客機降落錯誤跑道險釀嚴重空難

▲易捷航空（EasyJet）。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

法國尼斯機場日前發生一起驚險的「跑道入侵」事件，一架突尼韋爾航空（Nouvelair）客機在降落時，誤闖正在起飛跑道的易捷航空（easyJet），兩機最近時僅相隔約3公尺，所幸機師緊急拉升，才沒有釀成大禍。

這起事件發生在9月21日晚間，根據《航空先驅報》報導，當時新航空的BJ-586航班，原定應降落在尼斯藍岸機場（Nice Cote d'Azur Airport）的04L跑道，但機師卻不明原因將飛機對準了旁邊平行的04R跑道。

同一時間，易捷航空的U2-4706航班正準備從04R跑道起飛，當新航空客機一路下降，機師驚覺不對勁，在距離跑道頭僅約15公尺的高度，緊急拉升飛機。從飛航數據來看，新航空客機在爬升過程中，與下方易捷航空客機的垂直距離僅剩約3公尺，兩機驚險擦身而過，堪稱航空史上最接近的近距離接觸之一。

這起事件也導致後續航班大亂，尼韋爾航空客機在空中盤旋15分鐘後，才順利降落在正確的跑道。而歷劫歸來的易捷航空客機則滑回停機坪，但機組人員受到極大驚嚇，情緒激動到無法繼續執勤，導致飛往南特（Nantes）的航班最終只能取消。

法國航太事故調查局（BEA）已對這起事件展開調查，尼斯機場（Nice Airport）則初步表示，這似乎是「尼韋爾航空機師犯了錯」。不過，報導也指出，事發當時當地有大雨和雷暴，能見度不佳，是否為造成這起意外的原因之一，仍有待釐清。