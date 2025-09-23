　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於美國紐約舉行的聯合國大會期間正式宣布，法國自22日起承認巴勒斯坦國，為促進以巴和平邁出關鍵一步。這項聲明引發會場掌聲，但也伴隨國內外意見分歧。

馬克宏22日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）共同主持以兩國方案為主軸的高峰會，期間強調：「我們來到這裡，是因為時候到了。是時候釋放哈瑪斯（Hamas）所扣押的48名人質，是時候停止戰爭、轟炸加薩、屠殺和逃亡了。」他明言，「已經沒有任何理由繼續在加薩發動戰爭。」

馬克宏在發言中表示，為了以色列人民與巴勒斯坦人民的和平，法國正式承認巴勒斯坦國，不過也強調設立大使館的條件是「人質獲釋以及加薩地區停火」。他並建議在停火後，由巴勒斯坦自治政府與年輕世代合作，在加薩建立過渡政府，取代哈瑪斯並解除其武裝。馬克宏承諾，法國願與歐洲夥伴一道，參與支援巴勒斯坦安全部隊的培訓與裝備任務。不過在他發表演說時，以色列代表團座位空無一人，凸顯雙方立場緊張。

馬克宏除了批評哈瑪斯之外，也提醒以色列有責任協助人道援助進入「一無所有」的加薩。法國此舉緊跟英國、加拿大、澳洲、葡萄牙之後，安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他與聖馬利諾等國也在22日紛紛宣布承認巴勒斯坦國。

儘管法國巴勒斯坦團結協會（AFPS）尚未就此回應，但早於本月19日發表聲明表示，「9月22日必須成為一項進程的開始，而不是結束」，強調承認行動應為巴勒斯坦人爭取實質自決權。

與此同時，法國猶太人機構代表理事會（CRIF）對政府立場表達關切，主張承認巴勒斯坦國的前提應為人質釋放與哈瑪斯瓦解，否則將無助於區域和平。

政治光譜的左翼亦積極參與其中。社會黨（PS）領袖弗和（Olivier Faure）早於15日呼籲各地市政機關於22日升起巴勒斯坦旗幟聲援，儘管內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）以公共服務中立為由勸阻，但根據官方統計，全國仍有近90個市府響應，包括里昂、南特與勒恩等主要城市。

對此，CRIF批評此舉將外國衝突引入法國內部，違背共和原則，呼籲市長應承擔相應責任並恪守公職中立。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樺加沙陸警解除　今全台雨勢未歇
宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長：他是誰？
西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光
角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10強陣風」
1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰
不斷更新／宜蘭7校緊急停課！　全台颱風假資訊一次看
快訊／樺加沙最新風力預測　新北等5縣市達停班課標準
花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快今8時溢流！　消防局警告快撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

訪台遭中國抗議　玻里尼西亞議員：不需北京同意

首例！日本「這地方」立法限制滑手機　每天僅能用2小時

日本研發「空中電纜」成功！雷射1km無線供電　效率飆破15%

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

韓統一教會長涉賄前第一夫人！送香奈兒、鑽石　法院裁定羈押

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR勁揚2.93％、收272.62美元

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

【變天了】#樺加沙颱風 暴風圈進入恆春！狂風暴雨猛灌

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

【上班遲到的理由】浪貓搶佔機車伸手玩鑰匙　女直接被萌翻XD

訪台遭中國抗議　玻里尼西亞議員：不需北京同意

首例！日本「這地方」立法限制滑手機　每天僅能用2小時

日本研發「空中電纜」成功！雷射1km無線供電　效率飆破15%

美版TikTok將重建全新演算法！　確保脫離中國控制

韓統一教會長涉賄前第一夫人！送香奈兒、鑽石　法院裁定羈押

法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR勁揚2.93％、收272.62美元

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

危老重建核准！　70年士林地標教堂將消失

快訊／樺加沙陸上颱風警報解除　今全台雨勢未歇

陸翁赴金門探望愛女…清晨散步「迷途7小時」！警尋人小組找到了

Honda CR-V 30周年「大陸下殺新台幣65萬就能買」！汽油、油電都有

LIVE／樺加沙一路向西「雨彈轟全台」　氣象署最新說明

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

訪台遭中國抗議　玻里尼西亞議員：不需北京同意

角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10級強陣風」

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長：他是誰？

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

國際熱門新聞

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR收272.62美元

福斯：哈瑪斯寫信給川普「願釋放一半人質」　條件是停火60天

《吉米夜現場》重磅回歸！　評保守派網紅槍殺案停播6天

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

TikTok逃過封殺！傳川普本周拍板協議

10年飆漲80倍　寶可夢卡牌拍出1.2億

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

恐怖的報酬：731與愛國主義票房密碼

川普關稅衝擊「東南亞這國最慘」

西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

更多熱門

相關新聞

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

在英國、加拿大與澳洲相繼宣布承認巴勒斯坦國後，葡萄牙也於21日正式表態加入行列，成為最新一個支持巴勒斯坦建國的西方國家。隨著加薩戰爭持續延燒、和平遙遙無期，西方國際社會透過象徵性舉措對以色列政策施壓的聲音逐漸升高。

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

法國至少50萬人罷工示威　要求課徵富人稅

法國至少50萬人罷工示威　要求課徵富人稅

女酒醉遭警拘留　搭警車被「上銬性侵」

女酒醉遭警拘留　搭警車被「上銬性侵」

塔台人員睡著了　法國客機被迫盤旋

塔台人員睡著了　法國客機被迫盤旋

關鍵字：

法國巴勒斯坦國馬克宏

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／宜蘭7校緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

LIVE／樺加沙強壓過境　風雨有變化

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

宋伊人被爆「拉于朦朧進飯局」首發聲！

更多

最夯影音

更多

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面