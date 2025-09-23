法國正式承認巴勒斯坦國！　馬克宏：是時候釋放人質、停止戰爭

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於美國紐約舉行的聯合國大會期間正式宣布，法國自22日起承認巴勒斯坦國，為促進以巴和平邁出關鍵一步。這項聲明引發會場掌聲，但也伴隨國內外意見分歧。

馬克宏22日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）共同主持以兩國方案為主軸的高峰會，期間強調：「我們來到這裡，是因為時候到了。是時候釋放哈瑪斯（Hamas）所扣押的48名人質，是時候停止戰爭、轟炸加薩、屠殺和逃亡了。」他明言，「已經沒有任何理由繼續在加薩發動戰爭。」

馬克宏在發言中表示，為了以色列人民與巴勒斯坦人民的和平，法國正式承認巴勒斯坦國，不過也強調設立大使館的條件是「人質獲釋以及加薩地區停火」。他並建議在停火後，由巴勒斯坦自治政府與年輕世代合作，在加薩建立過渡政府，取代哈瑪斯並解除其武裝。馬克宏承諾，法國願與歐洲夥伴一道，參與支援巴勒斯坦安全部隊的培訓與裝備任務。不過在他發表演說時，以色列代表團座位空無一人，凸顯雙方立場緊張。

馬克宏除了批評哈瑪斯之外，也提醒以色列有責任協助人道援助進入「一無所有」的加薩。法國此舉緊跟英國、加拿大、澳洲、葡萄牙之後，安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他與聖馬利諾等國也在22日紛紛宣布承認巴勒斯坦國。

儘管法國巴勒斯坦團結協會（AFPS）尚未就此回應，但早於本月19日發表聲明表示，「9月22日必須成為一項進程的開始，而不是結束」，強調承認行動應為巴勒斯坦人爭取實質自決權。

與此同時，法國猶太人機構代表理事會（CRIF）對政府立場表達關切，主張承認巴勒斯坦國的前提應為人質釋放與哈瑪斯瓦解，否則將無助於區域和平。

政治光譜的左翼亦積極參與其中。社會黨（PS）領袖弗和（Olivier Faure）早於15日呼籲各地市政機關於22日升起巴勒斯坦旗幟聲援，儘管內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）以公共服務中立為由勸阻，但根據官方統計，全國仍有近90個市府響應，包括里昂、南特與勒恩等主要城市。

對此，CRIF批評此舉將外國衝突引入法國內部，違背共和原則，呼籲市長應承擔相應責任並恪守公職中立。