　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

▲▼ 王暖暖、泰國、孕婦、墜崖案 。（圖／翻攝 紅星新聞、網易）

▲三年前王暖暖被狠夫推落懸崖，肚子裡五個月大寶寶也沒了。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國江蘇女子王暖暖2019年赴泰國旅遊時，懷孕3個月的她竟被丈夫俞曉冬推下34公尺高懸崖，導致全身17處骨折並失去腹中胎兒，所幸她奇蹟生還，經過多次手術與3年復健，終於能重新站立。然而，多年來她雖積極想要斷絕婚姻關係，但案件推進困難重重，她的律師甚至表示，若依正常流程，王暖暖可能需等到年逾70才能正式離婚。

回顧案件，泰國最高法院在2023年以「蓄意殺人未遂」罪名，判處俞曉冬有期徒刑33年4個月定讞，但王暖暖在刑事官司勝訴後，卻陷入新的困境──她無法與施暴丈夫解除婚姻關係。由於俞曉冬正在泰國服刑，中國法院無法讓他返國開庭，泰方也不允許中國法官赴泰審理，加上泰國並非《海牙送達公約》締約國，司法文書送達困難，導致離婚案遲遲卡關。

▲▼ 王暖暖、泰國、孕婦、墜崖案 。（圖／翻攝 紅星新聞、網易）

事實上，王暖暖早在2023年9月便提起離婚訴訟，但因跨國程序繁瑣，直到今年9月26日才在南京市秦淮區人民法院開庭。庭審將以不公開方式進行，俞曉冬則透過視頻出庭。她的律師坦言，這是中國首例「被告人在境外服刑」的離婚官司，程序上毫無先例可循，難度極高。若依照現行規定，王暖暖恐怕要等丈夫服刑完畢、返回中國後，才能徹底離婚，屆時她已年逾70歲。

王暖暖在開庭前受訪時流下眼淚，直言自己並不求財產分割或賠償，只希望這段名存實亡的婚姻能劃下句點，「我就是一個普通人，只是想離婚而已，為什麼這麼難？」她更透露，案發前俞曉冬還特意替她購買一份31萬元人民幣的人壽保險，受益人是他，讓她更加確信當年的推崖行動，根本是一場謀財害命的陰謀。

▲▼ 王暖暖、泰國、孕婦、墜崖案 。（圖／翻攝 紅星新聞、網易）

雖然過去6年飽受身心折磨，但王暖暖沒有放棄對生活的希望。她曾在直播中透露，自己透過試管嬰兒懷孕，準備迎接新生命，並鼓勵更多身處低谷的人要「相信愛情、相信奇蹟」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玉女歌手紅遍亞洲「突離開台灣多年」　47歲近況曝
快訊／沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車壓死他
不尋常！五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美
快訊／台股大跌！　失守26000
光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳
快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警
1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意
大陸「抵制失德藝人」下重手！「3類踩紅線藝人」禁用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺指責台灣當局

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

《甄嬛》四郎出攤啦！臭豆腐老闆撞臉陳建斌　客笑：陛下流落民間

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會「旁邊的人一直喊燙」

放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

陸商務部再祭出口美軍工企業料件制裁　皆涉入台美軍事合作

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

台成立全球首個安倍研究所　陸國防部：賴清德之流媚日令人不齒

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺指責台灣當局

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

《甄嬛》四郎出攤啦！臭豆腐老闆撞臉陳建斌　客笑：陛下流落民間

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會「旁邊的人一直喊燙」

放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

陸商務部再祭出口美軍工企業料件制裁　皆涉入台美軍事合作

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

台成立全球首個安倍研究所　陸國防部：賴清德之流媚日令人不齒

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

瑞迪克執教1季就獲湖人續約　總管尊重詹皇「自主決定」未來

道奇蒙西：今年比以往更加艱難　熬過低潮、2度傷停終於封王

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

心狠手辣做事不留情面三大星座！TOP 1用報復心態發狠　讓人沒有轉圜餘地

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型

大陸熱門新聞

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

《甄嬛傳》四郎流落民間「賣臭豆腐」

陸委會：國台辦才不務正業　每天喊打喊殺

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會

林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」

更多熱門

相關新聞

日女落軌「撞進站列車」！奇蹟生還

日女落軌「撞進站列車」！奇蹟生還

日本愛知縣名古屋市18日上午發生落軌事件，一名女性在月台因不慎失足，跌落鐵軌，隨即與行駛而來的電車發生碰撞，所幸該名女子僅左腿骨折，且送醫時仍有意識，奇蹟似生還，目前已無大礙。

185人客機遇亂流！　乘客爆頭空服員嚇哭

185人客機遇亂流！　乘客爆頭空服員嚇哭

台鐵臥軌男找到了！他毫髮無傷不想死了

台鐵臥軌男找到了！他毫髮無傷不想死了

SK會長遭控花24億元養小三　一審判決出爐

SK會長遭控花24億元養小三　一審判決出爐

存活率僅3%！男遭「子彈射穿大腦」奇蹟生還

存活率僅3%！男遭「子彈射穿大腦」奇蹟生還

關鍵字：

懸崖推崖泰國案件離婚官司奇蹟生還泰國丈夫

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

最不尊重別人的三大星座！

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面