懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

▲三年前王暖暖被狠夫推落懸崖，肚子裡五個月大寶寶也沒了。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國江蘇女子王暖暖2019年赴泰國旅遊時，懷孕3個月的她竟被丈夫俞曉冬推下34公尺高懸崖，導致全身17處骨折並失去腹中胎兒，所幸她奇蹟生還，經過多次手術與3年復健，終於能重新站立。然而，多年來她雖積極想要斷絕婚姻關係，但案件推進困難重重，她的律師甚至表示，若依正常流程，王暖暖可能需等到年逾70才能正式離婚。

回顧案件，泰國最高法院在2023年以「蓄意殺人未遂」罪名，判處俞曉冬有期徒刑33年4個月定讞，但王暖暖在刑事官司勝訴後，卻陷入新的困境──她無法與施暴丈夫解除婚姻關係。由於俞曉冬正在泰國服刑，中國法院無法讓他返國開庭，泰方也不允許中國法官赴泰審理，加上泰國並非《海牙送達公約》締約國，司法文書送達困難，導致離婚案遲遲卡關。

事實上，王暖暖早在2023年9月便提起離婚訴訟，但因跨國程序繁瑣，直到今年9月26日才在南京市秦淮區人民法院開庭。庭審將以不公開方式進行，俞曉冬則透過視頻出庭。她的律師坦言，這是中國首例「被告人在境外服刑」的離婚官司，程序上毫無先例可循，難度極高。若依照現行規定，王暖暖恐怕要等丈夫服刑完畢、返回中國後，才能徹底離婚，屆時她已年逾70歲。

王暖暖在開庭前受訪時流下眼淚，直言自己並不求財產分割或賠償，只希望這段名存實亡的婚姻能劃下句點，「我就是一個普通人，只是想離婚而已，為什麼這麼難？」她更透露，案發前俞曉冬還特意替她購買一份31萬元人民幣的人壽保險，受益人是他，讓她更加確信當年的推崖行動，根本是一場謀財害命的陰謀。

雖然過去6年飽受身心折磨，但王暖暖沒有放棄對生活的希望。她曾在直播中透露，自己透過試管嬰兒懷孕，準備迎接新生命，並鼓勵更多身處低谷的人要「相信愛情、相信奇蹟」。