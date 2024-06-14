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男近距離中彈「射穿大腦」　存活率僅3%！他奇蹟倖存開口說話了

▲▼希臘男子頭部中彈後幸運存活。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

▲希臘男子頭部中彈後幸運存活。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

記者張寧倢／編譯

希臘克里特島（Crete）一名29歲農夫在10公尺的近距離頭部中彈，一小時後才被送醫，子彈穿透他的左腦後半部，並且卡在頭骨中。報告稱，腦部中彈的案例中，死亡或無法成功治療的機率高達97%，但這名農夫接受手術與治療後竟然奇蹟生還，還能發出聲音，理解指令與表達情緒。

據每日郵報報導，這起案例報告11日被刊登在《美國病例報告期刊》上，作者是來自希臘伊拉克利翁大學醫院（General University Hospital of Heraklion）的醫生。報告指出，這名29歲男性中彈一小時後在昏迷狀態下被送到醫院，醫生隨即進行緊急手術，切除了他的部分頭骨，取出子彈碎片，但仍有部分彈片無法取出。

一般因為槍傷導致的穿透性腦外傷（TBI）存活率非常低，有高達97%的機率死亡或預後不良，大多數人幾乎是立即死亡，或者有可能陷入休克。幸運的是，他不但存活下來，在經過2年半的治療和復健後，還能夠說出單音節詞彙，但難以理解複雜語言，被診斷為嚴重失語症。

▲▼希臘男子頭部中彈後幸運存活。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

▲子彈射穿男子左腦後卡在頭骨的後半部。（圖／翻攝自amjcaserep.com）

目前他右側身體會不自主抽搐，左側肌肉運動困難。儘管如此，醫生表示，他仍然能通過面部表情和發出聲音，來表達他的情感和需求，例如他想要回家。他也能夠遵循基本指令，例如在接到指令後，能理解應該把筆交給眼前的哪一個人。家屬還宣稱男子記得以前的事情，但沒有提供證據。

報告指出，子彈穿透了他的左側大腦，影響了語言處理和右側身體運動控制的能力，但負責情感和解決問題的右腦則未受損。醫生強調，這個案例顯示了左腦半球受損後的恢復潛力，這樣的康復結果在文獻中非常罕見，尤其是在成年人之中。

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