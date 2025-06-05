185人客機遇亂流！「拋飛天花板」乘客撞破頭送醫　空服員嚇哭

▲ 瑞安航空客機在德國上空遭遇劇烈亂流。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架航班4日從德國柏林飛往義大利米蘭，穿越德國南部上空時遭遇劇烈亂流，多人被拋向機艙天花板，造成9人受傷，乘客和空服員都驚恐落淚，迫使班機緊急降落，將部分傷者送醫。

根據《每日郵報》，這架瑞安航空FR8航班載有179名乘客及6名機組員，飛行途中遭遇雷暴引發的強烈亂流，將乘客與空服員拋向天花板。一名受驚的乘客向德國《圖片報》描述，「我從來沒有這麼害怕過，那一刻真的以為飛機會解體或翻覆！」

當時有幾名乘客離開座位，還有一名母親和嬰兒正在廁所裡。且有乘客事後稱他們未得到足夠警告，因此未繫上安全帶。

最終惡劣天氣迫使飛機轉降德國南部梅明根（Memmingen）機場，9名傷者中有一名2歲兒童瘀傷，一名女性頭部撕裂傷，還有一人背部疼痛，3人送醫接受治療，其餘則在現場接受處置。但其他乘客被困在機上數小時，引發不滿與焦慮。

瑞安航空聲明表示，為讓乘客儘速抵達目的地，已安排替代班機與接駁車將他們送往米蘭，並向受影響的乘客致歉，但也警告因天氣狀況不佳，可能影響其他往返德國的航班。強風導致當地多棟住宅屋頂被掀翻，部分房屋無法居住，當局研判可能發生小型龍捲風，氣象部門仍在調查原因。