台鐵臥軌男找到了！列車駛過竟沒事　「天無絕人之路」他不想死了

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

台鐵浮洲站20日晚間6時許發生旅客墜軌事件！當時月台警戒燈亮起後，一名男子不明原因突跳下月台，整個人趴臥在鐵軌上，接著列車便迎面駛來，男子瞬間消失在監視器畫面，不過警方獲報到場後，卻遲遲找不到人，造成台鐵多班列車延誤。墜軌的梁姓男子21日晚間主動向警方投案，坦承因欠債一時想不開，沒想到列車從他身上駛過後，他竟毫髮無傷，瞬間領悟「天無絕人之路」，於是自行爬出離開車站。

▲▼梁姓男子突跳下月台臥軌，列車從他身上駛過後，人竟然毫髮無傷。（圖／讀者提供）



經了解，梁男因玩運彩欠地下錢莊3、40萬，被債務逼到走投無路下，他才會選擇臥軌輕生，昨晚他在浮洲站直躺在兩軌之間，沒想到列車從他身上駛過後，他居然毫髮未損，連衣服都沒被勾到，僅腰部及腿部有擦挫傷，連梁男自己都感到神奇，待列車停止後，梁男頓時覺得「天無絕人之路」，就從車底鑽出逃出車站。

據了解，48歲梁姓男子住桃園蘆竹，21日凌晨12時36分許他主動聯絡警方，表示自己就是浮洲站墜軌男子，願意配合調查，但他因身上沒錢無法自行投案，於是警方開車到他家載他到警局作筆錄，結束後員警還給他1000元坐車回家。

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