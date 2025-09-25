　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，6歲童找到了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉嚴重洪災，釀成至少14人死亡、多人失蹤。災後「垂直撤離」政策引發質疑，地方警消與花蓮縣府指出，死者多因留在家中二樓以上避難卻來不及逃生，這也是依循中央內政部與林業及自然保育署的建議。更有媒體流出會議音檔，內政部長劉世芳21日曾在討論中表示，「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」，引發爭議。

災情爆發前，內政部與農業部林業及自然保育署、花蓮縣政府及台灣大學專業團隊於9月21日召開會議，討論撤離策略。會議中，內政部長劉世芳曾表示：「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了。」此語錄經媒體曝光，引發外界質疑中央是否輕忽災情，甚至被解讀為「新創垂直避難」導致民眾誤判風險。

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

內政部25日回應，強調劉世芳會議中的發言遭人「斷章取義」，刻意製造誤解。該場會議由農業部林保署、花蓮縣政府與台大專業團隊共同參與，焦點在於研議最佳撤離時機與範圍，以「保全人民生命安全」為最高原則。內政部強調，劉世芳的談話是針對模擬報告中的不同狀況提出討論，並非否認撤離的重要性。

針對外界質疑的「垂直避難」，內政部解釋，包括「至高處垂直避難」、「依親」、「至避難收容處所」等，皆是聯合國教科文組織、經濟部防救計畫以及花蓮縣水災保全計畫中認可的可行方式，但須符合條件，例如建物須為鋼筋混凝土、有二樓以上，且不在水岸邊，才能採取短暫的原地垂直避難。

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，今日水勢稍退但仍有厚重淤泥堆積，搜救人員不顧渾身泥濘持續在該地搜索。（圖／記者李毓康攝）

▲今日水勢稍退但仍有厚重淤泥堆積，搜救人員不顧渾身泥濘持續在該地搜索。（圖／記者李毓康攝）

內政部並指出，中央災害應變中心的所有裁示，都會透過傳真公文、新聞稿及通訊軟體群組，在第一時間正式通知地方政府。9月21日與花蓮縣府及相關單位完成會議後，中央即以正式公文將決策傳達地方，確保訊息傳達完整無誤。

依據《災害防救法》第4條及第24條，災害防救的主管機關為地方政府。內政部重申，地方政府在災害發生或有發生之虞時，應依個案判斷是否勸告或強制撤離並安置民眾。中央則自始全力支持地方，協助採取必要行動，以降低人民生命財產的損失。

關鍵字：

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災內政部

