困擾農民30多年　蘇俊賓走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭

▲蘇俊賓(前排左三)走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭。（圖／市府提供）

桃園市副市長蘇俊賓25日出席農業局「小花蔓澤蘭外來種清除宣導活動」表示，小花蔓澤蘭是國際自然保護聯盟（IUCN）列出的嚴重外來入侵種，影響原生植物生態，也困擾了台灣農民超過30多年。由於社區民眾最清楚小花蔓澤蘭的威脅跟生長區域，桃園市去年開始與社區協會合作移除了2337公斤，成效良好。

市府將持續以「在地社區合作模式」為推動方向，精準鎖定清除區域，並將桃園的經驗推廣至全國，共同守護生態環境。蘇俊賓強調，移除外來種，在對的季節，用對的方法，成效會更好，搶在開花之前移除能夠降低小花蔓澤蘭繁衍的強度，讓社區共同參與，則可以在第一時間掌握到影響最大的範圍，同時提供社區居民的辨識能力。

▲桃園市以「在地社區合作模式」為推動方向，清除外來種小花蔓澤蘭。（圖／市府提供）

蘇俊賓隨後與小農手匠發展協會余孟芬理事長、興和里劉巫銀梅里長及當地農友一行人至田間，共同利用大剪刀及耙子等工具清除，很快清出10多袋藤蔓約180公斤。

農業局說明，夏季為小花蔓澤蘭快速生長的季節，林業署將每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」，號召全民共同清除外來入侵植物，守護臺灣本土生態。市府積極推動除蔓計畫，113年清除及收購總量達26,199.4公斤，其中包括派工清除、收購以及輔導社區團體清除。為鼓勵更多民眾參與，市府今年也將收購價格自每公斤5元提升至8元，並委託專業廠商進行作業及社區教育訓練。

包括市議員劉曾玉春、市府農業局局長陳冠義、中壢區長李日強、興和里里長劉巫銀梅、小農手匠發展協會理事長余孟芬等均一同出席活動。