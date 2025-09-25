　
政治

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復市區 。（圖／攝影中心記者攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復市區 。（圖／攝影中心記者攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成光復市區嚴重死傷災情，近日傳出「林保署已連續9次示警撤離，花蓮縣政府卻延誤」，花蓮縣政府則駁斥並非事實，是累積通報行政文件。對此，粉專《不演了新聞台》今(25日)指出，通報單最後六次都是在23日潰堤當天，兩個月時間都說只要撤600人，潰堤前30小時說要撤8000人，民進黨到底要多喪心病狂，才能無視兩個月不作為，評估錯誤，還下令垂直避難，然後惡人還先告狀，甩鍋給別人？

粉專《不演了新聞台》貼出「緊急通報單」表示，民進黨如今一再造謠，什麼九次通報要求撤離的通報單，第一次是9月20日12時、第二次是9月21日11時、第三次是9月22日7時、之後六次，都是在9月23日潰堤當天。

《不演了新聞台》表示，第一個大家必須知道，但民進黨故意不告訴的是「第一次與第二次通報單，沒有！沒有！沒有要求強制撤離」。

《不演了新聞台》指出，第二個必須知道的是「第一次與第二次通報單，被要求隨時配合通令撤離的，是鳳林、萬榮，與光復三鄉鎮五村里，但是到了第三次通報，被要求撤離的突然增加到12村里」。

《不演了新聞台》指出，換算為人口，直到21日的通報，被要求隨時配合通令撤離的，還是245戶600人左右，但到了22日的通報，暴增為1800戶8000人，而這時，距離潰堤只剩30小時。

《不演了新聞台》說，兩個月的時間都說只要撤600人，潰堤前30小時說要撤8000人。在花蓮，幅員大，村里廣播難以覆蓋，長輩多，細胞簡訊未必會看，最終是軍警消挨家挨戶去找人，但是，政府都說是「溢流」了，有這麼嚴重嗎？就連劉世芳本人，都親口指示「這次被要求配合通令撤離的光復鄉，涵蓋人口最多的精華地帶，那就垂直避難，躲到二樓就好」。

《不演了新聞台》強調，以上，全都白紙黑字，有音有影為證，民進黨到底要多麽喪心病狂，才能無視自己兩個月不作為，坐視潰堤，評估錯誤，情報失準，然後知道來不及了，自己下令垂直避難，然後，惡人還先告狀，甩鍋給別人？

另外，花蓮縣府也說明，，所謂「9次示警」是指農業部林業及自然保育署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，所以累計續報，非網路謠言「連續9次示警強制撤離」。

縣府指出，因9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所也已同時進行強制撤離。

▼20、21、22日馬太鞍堰塞湖緊急通報單內容。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台，點圖放大）

▲▼緊急通報單。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

▲▼緊急通報單。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

▲▼緊急通報單。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮內政部垂直避難民進黨傅崐萁不演了新聞台樺加沙堰塞湖馬太鞍溪

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

