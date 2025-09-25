中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復市區 。（圖／攝影中心記者攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成光復市區嚴重死傷災情，近日傳出「林保署已連續9次示警撤離，花蓮縣政府卻延誤」，花蓮縣政府則駁斥並非事實，是累積通報行政文件。對此，粉專《不演了新聞台》今(25日)指出，通報單最後六次都是在23日潰堤當天，兩個月時間都說只要撤600人，潰堤前30小時說要撤8000人，民進黨到底要多喪心病狂，才能無視兩個月不作為，評估錯誤，還下令垂直避難，然後惡人還先告狀，甩鍋給別人？

粉專《不演了新聞台》貼出「緊急通報單」表示，民進黨如今一再造謠，什麼九次通報要求撤離的通報單，第一次是9月20日12時、第二次是9月21日11時、第三次是9月22日7時、之後六次，都是在9月23日潰堤當天。

《不演了新聞台》表示，第一個大家必須知道，但民進黨故意不告訴的是「第一次與第二次通報單，沒有！沒有！沒有要求強制撤離」。

《不演了新聞台》指出，第二個必須知道的是「第一次與第二次通報單，被要求隨時配合通令撤離的，是鳳林、萬榮，與光復三鄉鎮五村里，但是到了第三次通報，被要求撤離的突然增加到12村里」。

《不演了新聞台》指出，換算為人口，直到21日的通報，被要求隨時配合通令撤離的，還是245戶600人左右，但到了22日的通報，暴增為1800戶8000人，而這時，距離潰堤只剩30小時。

《不演了新聞台》說，兩個月的時間都說只要撤600人，潰堤前30小時說要撤8000人。在花蓮，幅員大，村里廣播難以覆蓋，長輩多，細胞簡訊未必會看，最終是軍警消挨家挨戶去找人，但是，政府都說是「溢流」了，有這麼嚴重嗎？就連劉世芳本人，都親口指示「這次被要求配合通令撤離的光復鄉，涵蓋人口最多的精華地帶，那就垂直避難，躲到二樓就好」。

《不演了新聞台》強調，以上，全都白紙黑字，有音有影為證，民進黨到底要多麽喪心病狂，才能無視自己兩個月不作為，坐視潰堤，評估錯誤，情報失準，然後知道來不及了，自己下令垂直避難，然後，惡人還先告狀，甩鍋給別人？

另外，花蓮縣府也說明，，所謂「9次示警」是指農業部林業及自然保育署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，所以累計續報，非網路謠言「連續9次示警強制撤離」。

縣府指出，因9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所也已同時進行強制撤離。

▼20、21、22日馬太鞍堰塞湖緊急通報單內容。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台，點圖放大）