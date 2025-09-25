賴清德下令：2萬兵力助清淤　特許國軍可進入「私宅」幫清理

▲因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日由國防部長顧立雄陪同勘災。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德25日赴花蓮光復鄉勘災時表示，佛祖街非常嚴重，淤泥堆積非常高，他下令第二、四作戰區，要解決民眾問題，兵力達2萬多人，先幫忙清理街道，之後只要民眾願意，他特許國軍可以進到屋內幫忙搬大件傢俱跟清理。

賴清德在勘災後表示，他有去一條街，佛祖街非常嚴重，裡面淤泥非常高，傢俱都衝壞了。他說，國防部有來，他已經下令第二作戰區、第四作戰區，可以一起來解決民眾問題，兵力達到2萬多人，兵力會陸續進來，而車輛跟機具有3000多件。

賴清德說，剛剛去看的時候，國軍在幫忙清理街道，街道不清民眾家裡東西運不出來，之後只要民眾願意，國軍可以進入屋內搬離大件傢俱跟清理工作。

賴清德特別說明，過去國軍是不可以進入私人財產，是因為怕誤會，歷史上有不少事件，所以國軍規定救災可以，但只能在公共區域。他說，這次特殊，所以他有責成國防部，授權只要民眾同意就可以進去，幫助民眾解決各種問題。

▼總統賴清德赴花蓮勘災，下令2萬兵力協助民眾清淤，而且特許國軍在民眾同意下，可進入私宅協助清理。（圖／ETtoday攝影中心）

