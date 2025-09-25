　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下令：2萬兵力助清淤　特許國軍可進入「私宅」幫清理

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日由國防部長顧立雄陪同前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形。（圖／記者李毓康攝）

▲因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日由國防部長顧立雄陪同勘災。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德25日赴花蓮光復鄉勘災時表示，佛祖街非常嚴重，淤泥堆積非常高，他下令第二、四作戰區，要解決民眾問題，兵力達2萬多人，先幫忙清理街道，之後只要民眾願意，他特許國軍可以進到屋內幫忙搬大件傢俱跟清理。

賴清德在勘災後表示，他有去一條街，佛祖街非常嚴重，裡面淤泥非常高，傢俱都衝壞了。他說，國防部有來，他已經下令第二作戰區、第四作戰區，可以一起來解決民眾問題，兵力達到2萬多人，兵力會陸續進來，而車輛跟機具有3000多件。

賴清德說，剛剛去看的時候，國軍在幫忙清理街道，街道不清民眾家裡東西運不出來，之後只要民眾願意，國軍可以進入屋內搬離大件傢俱跟清理工作。

賴清德特別說明，過去國軍是不可以進入私人財產，是因為怕誤會，歷史上有不少事件，所以國軍規定救災可以，但只能在公共區域。他說，這次特殊，所以他有責成國防部，授權只要民眾同意就可以進去，幫助民眾解決各種問題。

▼總統賴清德赴花蓮勘災，下令2萬兵力協助民眾清淤，而且特許國軍在民眾同意下，可進入私宅協助清理。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。（圖／ETtoday攝影中心）

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

新北市政府消防局為全力支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，今（25）日上午10時再派遣25名消防與義消人員前往災區。此次行動中，新北特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行，更成功救出一名3歲的男童，第一時間以毛毯包裹保暖，輕聲安撫「我們等媽媽」，在險峻災情中展現溫暖與關懷，場面令人動容。

花蓮災情賴清德國軍支援

