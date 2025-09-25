　
「把比丘尼培養成女奴」　釋昭慧控《僧伽》淪佛門Play Boy

法師釋昭慧近日因主張「拒領普發1萬」成為討論焦點。（翻攝自真光福音教會臉書）

▲法師釋昭慧近日因主張「拒領普發1萬」成為討論焦點。（圖／翻攝自真光福音教會臉書）

圖文／鏡週刊

法師釋昭慧因主張「拒領普發1萬」槓上藍營名嘴，決定提告索賠。釋昭慧今（25日）發文透露，一位長期網路霸凌她的男性沙文比丘，見她揭露幾樁刑事案件後，趕緊刪帖了事，令她直呼「提告妙招果然奏效！」釋昭慧痛批對方創辦的《僧伽》雜誌，意圖把比丘尼培養成女奴，墮落為佛門變態男性的《Play Boy》（花花公子）。

釋昭慧發文稱此人早已是在佛教界煽動群眾的慣犯，把個好好的《宗教團體法》講得十分不堪，慫恿僧眾連署反對宗甚至集體上街抗議，導致其他宗教側目不已，極度鄙視佛門僧尼。

不僅如此，釋昭慧還怒控對方「把尼眾培養成女奴」的變態行徑令人髮指，並在他自己創辦的《僧伽》雜誌刊載比丘尼自我作踐、醜化的文章，所以她過去就公開譴責，認為這本號稱《僧伽》的雜誌，已成為佛門變態男性的《Play Boy》，藉由催眠比丘尼表演種種女人媚態，獲得意淫式的滿足。

如今對方急於刪文，釋昭慧認為此人早有「足以被告」的自知之明，顯然是知法犯法，可對方辱謗她的影音文字早已罄竹難書，能否來得及刪光她拭目以待。


藍發言人李明璇嗆「政治尼姑」　釋昭慧不忍了：提告索賠拿去賑災「讓垃圾變黃金」
被指沒繳稅！釋昭慧不忍了　喊告謝寒冰：索賠金額捐來賑災
質疑釋昭慧受供養　遭反駁「月薪14萬全捐」運彩公會理事長再問：日常開銷錢哪來？

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

釋昭慧遭控「沒納稅、名車代步」喊告　謝寒冰回擊：要告就告法院見

釋昭慧遭控「沒納稅、名車代步」喊告　謝寒冰回擊：要告就告法院見

「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師24日不滿名嘴謝寒冰質疑「沒有納稅、出入名車代步、生活養尊處優」，強調將追究民、刑法律責任，將索賠金額拿來捐給賑災慈善單位。對此，謝寒冰回應，「出家人要繳什麼稅？出家人是免稅的，自己一再強調的是接受人家供養，要告我就告我，法院見，大家來釐清，只是自己這輩子沒跟出家人打過官司，自己滿榮幸的」。

台日韓中央大學校長牽手合影太複雜

台日韓中央大學校長牽手合影太複雜

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

