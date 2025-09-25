「把比丘尼培養成女奴」　釋昭慧控《僧伽》淪佛門Play Boy

▲法師釋昭慧近日因主張「拒領普發1萬」成為討論焦點。（圖／翻攝自真光福音教會臉書）

圖文／鏡週刊

法師釋昭慧因主張「拒領普發1萬」槓上藍營名嘴，決定提告索賠。釋昭慧今（25日）發文透露，一位長期網路霸凌她的男性沙文比丘，見她揭露幾樁刑事案件後，趕緊刪帖了事，令她直呼「提告妙招果然奏效！」釋昭慧痛批對方創辦的《僧伽》雜誌，意圖把比丘尼培養成女奴，墮落為佛門變態男性的《Play Boy》（花花公子）。

釋昭慧發文稱此人早已是在佛教界煽動群眾的慣犯，把個好好的《宗教團體法》講得十分不堪，慫恿僧眾連署反對宗甚至集體上街抗議，導致其他宗教側目不已，極度鄙視佛門僧尼。

不僅如此，釋昭慧還怒控對方「把尼眾培養成女奴」的變態行徑令人髮指，並在他自己創辦的《僧伽》雜誌刊載比丘尼自我作踐、醜化的文章，所以她過去就公開譴責，認為這本號稱《僧伽》的雜誌，已成為佛門變態男性的《Play Boy》，藉由催眠比丘尼表演種種女人媚態，獲得意淫式的滿足。

如今對方急於刪文，釋昭慧認為此人早有「足以被告」的自知之明，顯然是知法犯法，可對方辱謗她的影音文字早已罄竹難書，能否來得及刪光她拭目以待。



