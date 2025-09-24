42歲日女市長被爆「和男下屬進出情趣旅館」　她認了：在討論工作

▲前橋市長小川晶被爆出和男下屬多次進出情趣旅館。（翻攝自小川晶臉書）



圖文／鏡週刊

日本群馬縣前橋市的42歲市長小川晶，遭媒體爆料指出她與一名已婚的男下屬過去2個月內，不論平日或假日，曾多次進出「情趣旅館」（ラブホ）。她受訪坦承自己確實有去過，但聲稱是去談論工作相關的會議。

日本媒體《NEWSポストセブン》報導指出，小川晶市長過去2個月內，曾和市政廳的高級男官員頻繁進出專門提供情侶私密空間的「情趣旅館」（又稱作愛情賓館，從英文Love Hotel演變而來），其中有6次都在同一家，且不限平常上班日或是週末、假日，每次都是只花3個小時的「休憩費」，單次要價約5,300至5,700日圓（約新台幣1,080元到1,200元之間）。

報導稱，小川晶有時候是搭公車前往，9月10日群馬縣發布破紀錄的短時間強降雨警報，災害風險高升的情況下，她也和該名男官員進了情趣旅館，讓人質疑她是否適任市長。

42歲小川晶去年3月起就任前橋市長。（翻攝自小川晶臉書）

據悉，42歲的小川晶目前單身，但男官員是已婚、有家庭的背景，此舉遭聯想是否涉及不倫。

報導訪問小川晶的回應，她承認自己確實有去過該旅館，但聲稱是與這名男官員「進行工作相關的諮詢和會議」。小川晶說，他們也曾在餐廳和卡拉OK店談過，但那裡無法好好討論工作相關的內容，因此對方建議去旅館。

小川晶聲稱，男官員是來旅館向她「尋求建議」，強調2人並沒有跨越男女之間的分際；但她坦言，客觀來說從地點看起來確實會讓人產生懷疑。

前橋市為群馬縣人口第二多的城鎮，也是群馬縣廳的所在地，小川晶去年3月上任，與台灣有諸多交流，今年1月也曾率團來台灣訪問，拜會雲林縣長張麗善與台南市長黃偉哲，談論觀光、農業相關政策的合作與交流。

小川晶今年1月曾來台訪問，拜會台南市長黃偉哲和雲林縣長張麗善。（翻攝自小川晶臉書）



更多鏡週刊報導

大胃王網紅爆「酒駕落跑拒檢」 粉絲一夕蒸發萬人！IG遭洗版急關閉

總統也一樣！馬克宏在紐約被攔車「不准過」 當場call out川普：全都因為你

《中文怪物》烏克蘭男大生被爆性騷、偷拍 他道歉認了：考慮不周