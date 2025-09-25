台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

▲上週五在首爾正式簽署「三中央大學合作聯盟」。（圖／中央大學提供）

圖文／鏡週刊

國立中央大學、日本中央大學與韓國中央大學上週五（19日）在首爾正式簽署「三中央大學合作聯盟」，推動跨國學生交流、研究合作與行政互訪。然而，比起莊重的簽約內容，網友目光卻意外被3位校長、副校長的牽手合影吸引，許多網友好奇到底動作指導是誰？甚至有網友笑稱很像女團要出道。

根據國立中央大學指出，三校早在2023年前即各自締結姐妹校關係，因同名「中央」的緣分逐步萌生建立合作聯盟的構想。去年10月，國際事務處籌辦行政人員海外標竿參訪計畫，拜訪日本與韓國中央大學，三方進一步凝聚共識，最終促成此次簽署典禮。

簽約儀式於韓國中央大學舉行，由該校校長朴相奎（Park Sang-Gue）、日本中央大學校長河合久（Hisashi Kawai），以及國立中央大學綦振瀛副校長代表校長共同出席並見證。三校代表一致表示，此次合作並非一蹴可幾，而是多年交流與努力的結晶。簽署不僅肯定過往成果，更象徵三校將如同接力般持續推進國際交流，讓合作關係穩健成長。

▲有網友留言笑稱這張照片「有種Perfume感」。（圖／翻攝畫面）

三校結盟畫面在社群平台上獲得熱烈討論，有網友留言笑稱這張照片「有種Perfume感」「很像韓國女團出道照」「動作指導到底是誰啦」「手很忙」。另外，有網友玩起國籍辨識遊戲說「雖然都是亞洲人，但看得出來誰是台灣、誰是日本、誰是韓國，好有趣！」讓嚴肅的國際高教合作議題，多了一份出乎意料的娛樂效果。

▲許多網友則想到這個複雜的拍照姿勢。（圖／翻攝畫面）

