賴清德承諾：馬太鞍溪橋24億中央全額處理　堤防也加固、加高！

▲因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉災情慘重。針對馬太鞍溪橋被沖斷一事，總統賴清德25日赴花蓮勘災時表示，10月底前要有「便橋」，並在2026年底前，橋至少單向要建立起來，這部分要花24億，中央則會全額來處理；另外，堤防也會在兩週到一個月內完成，農曆年前要加固，明年4月前，變成永久性堤防，不僅加固，還會提高。

賴清德表示，馬太鞍溪橋被沖斷，今天已經要求交通部，行政院長桌榮泰也有要求，希望在一個月，也就是10月底可以有「便橋」，那4個月左右希望有鋼構的便橋。他也要求，在2026年底前，好的橋至少單向要建立起來，這部分這要花24億，中央則會全額來做。

同時，賴清德指出，馬太鞍溪因為百年提防沒修，所以他要求水利署共同努力，堤防、堤岸要盡速修復完成，大概兩週到一個月內要完成，然後今年農曆年前要加固，然後明年雨季4月份開始前，可變永久性的堤防，不僅是加固，還會提高，來保護附近民眾的安全。

▼總統賴清德赴花蓮勘災，聽取民眾需求。（圖／ETtoday攝影中心）

